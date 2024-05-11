快訊／R哥鞠躬道歉「本意是好的」　強調：假鈔全是培根發的

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

網紅「Mr.R」又稱R哥，在社群軟體上坐擁逾16萬粉絲，未料R哥昨(10日)晚間兩度在北市信義區發起「撒錢活動」，吸引上千人到場瘋搶，現場宛若南韓「梨泰院翻版」，險些釀成推擠事件。警方獲報後已展開偵辦，並要求R哥到案說明。今(11日)上午11時，R哥現身三張犁派出所。筆錄結束後接受媒體聯訪，向社會大眾道歉，但強調自己本意是好的，未來還是會繼續發錢，但會規劃好、合法合規，不會再有推擠發生。

▲網紅R哥做完筆錄後接受媒體聯訪。（圖／記者邱中岳攝）

R哥簡短做完筆錄後走出派出所，「先跟大家說非常抱歉，造成社會大眾困擾，但我本意是好的！」R哥解釋，如果有別人發錢，「我也會想去拿，我沒有惡意，不知道這麼多人來，再次跟社會大眾道歉。」

R哥表示，未來還是會繼續發錢，但會用更好的方式、做好規劃，並洽談孤兒院、流浪動物之家，「會合法合規，發動大家一起發錢，不會再有這種(推擠)行為，這次活動深感抱歉，謝謝大家。」

至於現場媒體提問，昨夜是否有發玩具鈔？R哥則澄清，自己發的都是真鈔，玩具鈔都是「反骨男孩」培根發的，至於自己發了多少現鈔，則不便透露。

▼R哥針對昨天活動爆發推擠向社會大眾鞠躬道歉。（圖／記者邱中岳攝）