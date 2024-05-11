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社會 社會焦點 保障人權

三重祖孫滅門「房間門被反鎖」！警衛曝疑點　女兒還原失聯時間軸

記者柯振中／綜合報導

新北市三重區11日晚間驚爆3口命案，祖孫三代離奇陳屍屋內、遺體被棉被包裹著，讓親屬相當崩潰，甚至到場時都需要旁人攙扶。警方調查後發現，3名死者陳屍在臥室內，房門由內反鎖，且屋內無打鬥、破壞的痕跡，不排除是熟人所為，案件仍在調查當中，死因、案發經過仍待釐清。

警方調查，這起棉被裹屍案的3名死者，分別為68歲的劉母、29歲的陳女，以及3歲的陳姓幼童，3人陳屍在臥室內，且遺體腫脹、被棉被包裹、有屍水流出，初判死亡已有一段時間。

由於3名死者身上無外傷，加上室內無打鬥、破壞痕跡，且房門從內部反鎖，警方不排除是熟人所為。此外，大樓的警衛表示，死者（二女兒）平時常常叫大量外送餐點，且出入都會跟他打招呼，不過近期突然沒有外送訂單，也沒有看到人，沒想到竟是發生命案。

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

劉母的大女兒、陳女的姊姊得知情況，情緒相當崩潰，到場時甚至需要旁人攙扶才能行走。她表示，4月初帶母親出去玩時，母親曾告知她，手機一直收到不明催債簡訊，且上面寫的名字是妹夫的名字，懷疑妹夫（妹妹同居人）拿母親的個資作保來借錢，因為沒有還錢，才會收到催繳簡訊。

大女兒進一步追問，才知道妹妹曾經為了妹夫，向媽媽借了約40萬元，但媽媽現在沒有收入，靠著僅剩的存款生活，媽媽曾為此念過妹妹，她也曾因借貸問題，與妹妹發生爭執。大女兒起初以為，找不到母親的原因，是她跟妹妹吵架，所以妹妹故意不告知她母親的行蹤，加上手機簡訊一直有收到回覆，所以沒有想太多。

不過，隨著時間一長，加上遲遲沒有與母親、妹妹通上電話，僅透過訊息聯繫，讓大女兒感到怪異，且近日跟配偶來找人、請警衛幫忙打電話上樓，都沒有得到回應。因已多日沒聯絡上母親，最後情急之下打電話報警，且找來鎖匠開門，怎料進屋以後，卻發現母親、妹妹及外甥皆陳屍屋內。

▼三重滅門命案，警方持續調查當中。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

大女兒提到，她與母親最後一次通電話的時間是4月23日，不過直到5月5日，雙方都還有互傳簡訊，只是這段期間媽媽都未接電話，所以一直沒有聽到媽媽的聲音。

大女兒提及，5月4日的時候，妹妹同居人有接電話，並且告知「母親在幫外甥洗澡」，還說她母親的手機壞掉。於是她請妹夫轉告母親，她想跟母親聯繫，期間曾收到母親傳來的簡訊「怎麼這麼急著找我？」她請媽媽至少錄影讓她看到比較安心，但對方只說手機會黑掉，讓她覺得不太對勁，整個人開始慌了。5月6日後，她就完全聯繫不上妹妹、母親。

如今祖孫3人身亡，妹夫也下落不明，警方懷疑他涉有重嫌，正在循線追查當中。此外，3名死者身上無外傷，確切死因將等檢方相驗釐清。

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