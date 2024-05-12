獨／新北3死「嬤最後訊息曝」3歲童嘴塞毛巾　涉重嫌女婿搭車走了

記者戴上容、陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市三重區驚傳祖孫三代的滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子昨11日被發現時倒臥床上，三人身上從頭到腳都被裹著棉被，由於死亡時間預估長達7天以上，屍體全都腐爛且都長蛆，「小朋友嘴裡還被塞了毛巾」，死狀相當悽慘。涉有重嫌的二女兒女婿張男，搭車離開住處時，大方和司機說免找零，讓司機印象深刻。

▲三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，這間民宅位於三重高級地段，附近租金有高達4萬行情，二女兒陳女1年前與24歲張姓丈夫登記結婚，一家四口（69歲劉姓外婆、30歲女兒陳姓二女兒、二女兒老公張男、3歲陳姓孫子）同住。但一家人的職業卻相當神秘，對外都供稱無業。

報案人劉女大女兒透露，張男在案發前曾向劉女開口商借40萬元，劉女的大女兒因而心生不滿，一家人因而產生爭吵和嫌隙。最後一次與媽媽通電話是4月23日，5月4日她打電話有聽到妹婿的聲音，但妹婿告訴她，媽媽在幫小孩洗澡，媽媽的手機壞掉等語。

▲家屬對外說明。（圖／記者陸運陞攝）

奇怪的是，母親自5日開始便不接電話，卻持續傳訊息稱自己手機故障、無法通話，最後一封訊息也只提到「買菜、1000元」等簡單字眼。經過一周，劉女大女兒覺得實在奇怪，昨11日登門拜訪。

昨11日下午5時許，劉女大女兒請了鎖匠到母親家查看，卻發現房門反鎖，鎖匠一開門就聞到濃濃屍臭味因此報案。此外，大樓保全也透露，二女兒平常都會叫一大堆外送，這幾天沒叫，就覺得很奇怪，果不其然發生大事。

命案現場門窗緊閉，沒有打鬥痕跡，現場是兩房一廳，屋內堆滿吃過的吃用過的免洗紙碗等。命案臥室裝飾得相當用心也很可愛，充滿桃粉色和Hello Kitty娃娃，在粉紅色床鋪上，30歲二女兒陳女在中間被灰色棉被蓋住頭、3歲孫子在二女兒右側被黃色小棉被蓋住、69歲劉姓阿嬤則被粉色棉被蓋住。

由於死亡多日，遺體除了腫脹外更是被滿滿的蛆爬滿，最令人難過的是，3歲男孩嘴還被毛巾塞住，警方勘驗，遺體沒有外傷、勒傷痕跡，現場也找到一支手機，但無法解鎖，警方也懷疑死者疑遭悶死，但詳細、確切的死因待遺體12日上午9時送往板橋殯儀館才能夠釐清。

涉有重嫌的陳女丈夫張男，從居住地離開時叫來白牌計程車，搭乘費用大約是幾百元，由於張男身上有濃濃菸味，還大方的向女性司機表示，「不用找了」，讓司機印象深刻。

▲偵查隊長翁啟元說明。（圖／記者陸運陞攝）