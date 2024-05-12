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東京國際發明展「台灣蟬聯世界第一」　壓縮垃圾桶奪金牌與特別獎

▲▼台灣代表團參與日本東京創新天才國際發明展，總成績蟬聯世界第一。（圖／中華創新發明學會提供）

▲台灣代表團參與日本東京創新天才國際發明展，總成績蟬聯世界第一。（圖／中華創新發明學會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣代表團參與第38屆日本東京創新天才國際發明展，在12國當中，奪得29金、23銀、6特別獎佳績，不僅總成績為各國第一名，也連續兩年獲得世界第一。代表團還奪得兩面青少年特別獎，來自台北市中正國中的雙胞胎姐弟，發明可將垃圾「壓縮」成一半的「壓縮垃圾桶」，解決垃圾不再掉滿地的困擾，獲得金牌與特別獎肯定。

台灣代表團團長、中華創新發明學會執行長吳智堯指出，「日本東京創新天才國際發明展」至今舉辦38年，是日本歷史悠久的發明展覽活動，今年共有美國、加拿大、韓國、中國、泰國等12國，120多件作品參加，台灣代表團則有63件作品參賽，最後奪得29金、23銀、6特別獎，總成績排名世界第一，也蟬聯世界第一

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今年台灣代表團奪得兩面青少年組特別獎。來自台北市中正國中八年級的雙胞胎姊弟趙作芙、趙作迒（音同「航」），與仁愛國中八年級陳家鈞組成團隊，以「Double Zip壓縮垃圾桶」拿下一金與青少年組特別獎。

▲▼台灣代表團參與日本東京創新天才國際發明展，總成績蟬聯世界第一。（圖／中華創新發明學會提供）

▲壓縮垃圾桶獲得一金與青少年組特別獎。（圖／中華創新發明學會提供）

趙作迒表示，常在學校或公園的公廁發現垃圾掉滿地，既不雅觀又不衛生，其實只要將垃圾壓一下就能解決髒亂，卻因擠壓時接觸或噴濺覺得噁心而沒人想做。於是和姊姊合作設計出以腳踏式開蓋，透過獨創的壓縮結構和特殊的桶蓋設計，關閉時可自動下壓，將垃圾往下集中，就不容易掉出，還可容納2倍垃圾。

趙作芙則說，兩人從垃圾桶材質到形狀，經歷不斷嘗試，也失敗多次，半年時間才找到效果最好的作法。這次能為台灣爭光，作品還獲得台灣新型專利，真的非常開心。

同樣獲得青少年特別獎，還有新北市光仁中學國中部科學組學生蔡昱瑪、楊承恩、張植鈞、吳松澤、林宛寯、劉軒辰，以「運用眼球控制自行車安全帽方向與減速燈號裝置」作品，同樣獲得一金、一特別獎肯定。

指導老師王妤文表示，這頂安全帽後貼著LED燈條，帽內靠近眼皮處，裝設紅外線感測儀器，騎士「眨眼」，就能控制安全帽燈條，例如向右轉就眨右眼，右邊燈條就會閃爍燈號、伴隨警示音響起；兩眼一起眨，就會亮起紅色警示燈，表示減速。用「雙眼」取代騎乘自行車轉彎時，需以手勢提示後車，不僅危險，也不明確。由於歐美國家騎自行車風氣盛，展場上頻頻獲得歐美國家廠商詢問，未來也將優化測量眨眼速度，來調整控制的敏感度。

▲▼台灣代表團參與日本東京創新天才國際發明展，總成績蟬聯世界第一。（圖／中華創新發明學會提供）

▲光仁中學國中部科學組學生發明「運用眼球控制自行車安全帽方向與減速燈號裝置」，獲得一金與特別獎。（圖／中華創新發明學會提供）

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