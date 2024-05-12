歌手嗨唱一半「蛋蛋掉出來」形狀超明顯！　百萬觀眾全看光

▲歐洲歌唱大賽上，芬蘭參賽者不慎走光。（圖／翻攝Instagram@eurovision）



記者吳美依／綜合報導

第68屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）8至11日登場，在決賽之中，芬蘭DJ兼視覺藝術家凱斯泰里（Teemu Keisteri）卻不慎走光，只見他賣力唱跳之際，睪丸卻從短褲側邊露出來，被鏡頭清楚捕捉到，也讓數百萬觀眾看得目瞪口呆。

根據節目IG分享的表演片段，凱斯泰里身穿白色T恤與超緊身牛仔短褲，雙手揮舞巨大噴槍，一邊歌唱一邊蹦跳，睪丸卻從褲襠明顯露出。他似乎沒有注意到，依然繼續賣力演出，主持人諾頓（Graham Norton）則忍不住發出笑聲。

凱斯泰里與配音員皮斯帕寧（Henri Piispanen）組團表演，以「沒有規則！」（No Rule!）一曲代表芬蘭闖進歐洲歌唱大賽決賽。他熱愛1990年代風格，2013年創造舞台角色「Windows95Man」，在表演中把做自己、永不受限的精神發揮地淋漓盡致，受訪時曾說，「在我看來，所有芬蘭人內心深處都有點瘋狂，我想要把這一點表現出來。」

歐洲歌唱大賽是歐洲廣播聯盟1956年起主辦的歌唱比賽，是全球已知最大型歌唱類比賽，各國派出一名歌手或一支樂團演唱自選曲，再透過觀眾的電話、簡訊或網路票選，選出最終獲勝者，今年由24歲瑞士饒舌歌手尼莫（Nemo）「編碼」（The Code）獲得冠軍。