獨／霧峰偵查小隊長遭記大過調職　再爆BMW也是職棒簽賭集團送的

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台中市霧峰警分局日前執行一起職棒簽賭案，搜索犯嫌據點時赫見該分局的林姓小隊長也在場，但帶隊搜索的另名小隊長，竟等林騎車離去後才進去逮人，涉嫌包庇。《ETtoday新聞雲》進一步掌握，林姓小隊長不僅與職棒簽賭集團往來密切，他疑還曾接受對方餽贈1輛價值180萬元的BMW，並且大搖大擺以該車代步，引起同仁注意；對此，霧峰警分局長陳祥麟回應，「有耳聞林小隊長收受1輛BMW，分局也曾在詢問林小隊長車從哪來？但林小隊長僅回覆，車子是朋友的，就未再追問。」

▲台中市霧峰警分局日前執行一起職棒簽賭案，搜索犯嫌據點時赫見該分局的林姓小隊長也在場。（圖／民眾提供）

針對林姓隊長出現在犯嫌據點部分，霧峰警分局表示，經查林員因偵辦案件與嫌犯接觸後相識多年，知悉嫌犯為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向本分局報告，顯見過從甚密；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，同時非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

據悉，霧峰警分局與中打於9日偵辦職棒簽賭案，犯嫌地點為一處鐵皮屋，附近居民說，該建築是最近1年蓋好，常有麥拉倫、保時捷、賓士等名貴車輛進出，出入的都是年輕人，以為是招待所。

據查，警方在該波查緝行動現場逮獲1名林姓首腦，並從其帳戶中查到破2億元賭資，還當場查獲300多萬元現金，以及上百條K香菸。

不過，執行本案的霧峰警分局，3名帶隊搜查的小隊長在一開始搜索時，發現同單位的林姓小隊長竟也在屋內，但他們未當場揪出林姓小隊長，反而放他騎車回到分局內，離開後搜查人員才又返回民宅逮人。

全案疑點重重，霧峰警分局昨日回應，該小隊長行動前有在該點遛狗，但此次查緝賭博行動未發小隊長有洩密情形；但分局也坦承，林姓小隊長與嫌犯有認識，去過該處，至於有無涉及不法，霧峰分局深入清查。

據了解，林姓小隊長不僅與簽賭集團相識，且往來密切，對方曾贈與他1輛4年車齡、現值約180萬元的BMW，有貪污之嫌，林姓小隊長平時都以該輛BMW代步，高調作風引起同仁注意。不過9日當天，他疑似怕人發現，是騎車到犯嫌據點，而非開BMW前去。

對此，《ETtoday新聞雲》也詢問霧峰警分局長陳祥麟，他說，有耳聞該小隊長收受1輛BMW，分局也曾於去年底詢問該小隊長車是從何而來？但該小隊長僅說車是朋友的，分局就未再追問。