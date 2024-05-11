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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北一家三口滅門「棉被包遺體」！姊姊崩潰：最近有吵架

記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市三重區11日晚間7點左右傳出命案，進安街民宅有一家三口身亡，身分分別是68歲劉姓祖母、29歲陳姓媽媽以及3歲陳姓孩童，3人的遺體被棉被包裹，疑似已經死亡7天以上。對此，陳女的姊姊、劉女的大女兒崩潰到場，指稱近期家中有發生爭執，且一直無法透過電話聯絡上媽媽、妹妹，不過手機訊息近日都還有回覆，不曉得為何會發生這種情況。

陳女姊姊表示，今年4月時，她有與母親一起外出，當時得知母親的手機時常收到各種催繳訊息，且簡訊內容寫著妹夫的名字，讓他們懷疑是不是妹夫拿母親作保、跑去借錢。後來經過再三追問，陳女才知道，妹妹曾經為了妹夫，向媽媽借了40萬元。

陳女說，近日她屢次想要跟媽媽、妹妹聯絡，不過「手機裡的媽媽」卻回說手機壞掉，沒有辦法打電話、拍影片，因此這幾天她與媽媽、妹妹都只有互相傳送訊息，過程中，「媽媽」也告知女婿要帶她去買新手機。

▲▼一家三口滅門。（圖／記者陸運陞攝）

▲一家三口滅門。（圖／記者陸運陞攝）

不過，隔天陳女再度撥打電話，還是沒有聯絡上，於是她又致電妹妹。但「妹妹」也僅是透過文字訊息回應「在上班」，並且詢問有什麼事。

陳女告知屢次聯絡不上媽媽以後，「妹妹」又再度透過訊息回應「媽媽手機還沒換」，還承諾會請警衛上樓敲門關心。過沒多久以後，陳女還收到「媽媽」的訊息，內容寫著「怎麼這麼急著找我」，讓她感到奇怪。

▲▼一家三口滅門。（圖／記者陸運陞攝）

▲一家三口滅門。（圖／記者陸運陞攝）

陳女這時回應媽媽，因為一直沒有打電話，擔心是不是有什麼情況。媽媽這時則承諾「等妹妹下班會借手機打電話」，不過陳女等到凌晨，卻遲遲沒接到電話，這幾天下來全是透過文字訊息聯繫，沒有聽到媽媽、妹妹的聲音，心裡開始緊張才報警並一起進入屋內，沒想到竟天人永隔。

對此，三重偵查隊隊長翁啟元表示，3名死者倒臥在臥室裡面，現場門鎖反鎖、無遭侵入的痕跡，且死者身上無刀傷、現場也沒有打鬥痕跡，詳細死因以及死者的交往狀況為何，還要等後續釐清。

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