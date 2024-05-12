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社會 社會焦點 保障人權

祖孫滅門警清查共犯！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面非常臭

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲三重滅門命案，警方調閱監視器清查是否有共犯。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重昨(11日)驚傳祖孫三代滅門血案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子遭棉被裹屍，死狀悽慘。由於二女兒的張姓丈夫失聯中，警方懷疑他涉有重嫌，正查緝當中。另外，警方在清查是否有共犯，發現一名男子5日中午曾進到案發現場，但他到案表示，自己是水族館員工，到場清理魚缸內死魚，在屋內有聞到「非常臭的味道」，目前初步排除該男子涉案，全案正積極調查中。

這起案件發生在昨日晚間，劉姓死者大女兒多日找不到母親，於是請鎖匠到場開門，沒想到門一開就聞見濃濃屍臭，隨後便驚見母親、妹妹及3歲外甥被棉被裹屍，陳屍在臥室中。

▲▼三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

▲三重滅門命案。（圖／記者陸運陞攝）

劉女大女兒透露，妹妹1年多前與24歲張姓丈夫登記結婚，一家4口（69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒、二女兒老公張男、3歲陳姓孫子）便一同住在三重這處民宅內。

初步了解，張男友詐欺前科，同時也是詐欺通緝犯，大女兒也透露案發前張男還曾向劉女開口借了40萬元，還經常有銀行撥打催繳電話，懷疑是張男在外負債走投無路，才把帳戶賣給詐騙集團，目前已列警示帳戶。

大女兒表示，一家人因為此事曾爆發爭執，而她最後一次與媽媽通話是在4月23日，到了5月4日她再打電話時，便是由妹婿接聽，但妹婿告訴她，媽媽在幫小孩洗澡，媽媽的手機壞掉等語，自此之後媽媽開始不接電話，但卻持續傳訊息告知手機壞掉，最後一封訊息也只提到，「買菜、1000元」等字眼。直到11日，劉女大女兒覺得實在奇怪，才請來鎖匠開門。

▲▼ 新北祖孫滅門案今相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉姓死者大女兒(中)因找不到母親而登門，才讓整起案件曝光。（圖／記者陳以昇攝）

針對此案，目前警方正在清查是否有共犯，而經調閱監視器，發現一名男子曾於5日中午進到案發現場，但他到案後表示，自己是水族館員工，到場清理水族箱內死魚，不過進到屋內後確實就聞到「非常臭的味道」。

警方目前已排除水族館員工涉案，而至於張姓男子目前仍失聯當中，警方正積極追緝中。

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