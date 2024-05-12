　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全家染1症狀」爸爸嚴重住院一周　醫：成年人+幼孩非常危險

癢,皮膚炎。（示意圖／達志影像）

▲感染水痘千萬別輕忽。（示意圖／達志影像）

 網搜小組／劉維榛報導

「得水痘沒什麼？」小兒科醫師楊為傑透露，近日有一家人都感染水痘，其中爸爸嚴重住院一周，呼籲成人跟小小孩都要特別注意，一旦感染非常危險，病毒終身躲在神經節，會找時間發作，就變成帶狀皰疹（皮蛇）。最後，楊為傑建議「孩子在 4-6 歲時，建議施打第二劑的水痘疫苗，可進一步提升保護力。」

醫師楊為傑在粉專《白袍旅人》表示，最近有一個家庭都得到水痘，「兩個青少年症狀還好，但是爸爸嚴重到住院住了一周」，因為成年人與小小孩感染水痘，「是非常危險的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

常有人說，「得一次水痘，可獲得終身免疫。所以得一次沒關係？」對此，楊為傑解釋，得了水痘，會得到的是「終身帶病毒」的狀況，也就是說一旦感染水痘，病毒就會終身躲在神經節，找時間發作，變成令人聞之色變的帶狀皰疹，俗稱的「皮蛇」。

另外，水痘疫苗該打一劑或兩劑？楊為傑指出，按照 ACIP （衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）的建議，「孩子在 4-6 歲時，建議施打第二劑的水痘疫苗，可進一步提升保護力。」

楊為傑呼籲，如果可以，他希望把水痘這個疾病阻斷在這一代，「所有沒得過水痘的人，都建議施打兩劑水痘疫苗，阻斷水痘＝阻斷帶狀皰疹（皮蛇）。」最後，楊為傑還說，「孩子只要感染過水痘，他也是可能會長帶狀皰疹的，不得不慎！」

文章曝光後，一票過來人也回應，「很痛！我女兒長過，所以我給我女兒水痘疫苗，自費的都有打好打滿」、「我家老二是還沒打1歲那劑，就被幼兒園姊姊傳染水痘，更慘的是染疫後就出現帶狀疱疹，超痛的」、「我大學才得水痘，超慘的」、「真的不要僥倖，帶狀皰疹發起來真的很痛苦，而且還會復發，癒合後可能遺留下來的神經痛又是另一個問題」、「我小時候得過水痘，長過一次皮蛇，青少年時期常神經痛，40歲後頻率才變少」。

ET快訊
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

腸病毒就診創10年新高！疫苗一劑4000元　藍委推：納入公費施打

腸病毒就診創10年新高！疫苗一劑4000元　藍委推：納入公費施打

國內腸病毒正處流行期，疫情持續上升，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計16,240人次，較前一週上升13.4%，已創下10年新高，對此，立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥今（10日）召開記者會，要求衛福部應將腸病毒疫苗納入公費施打，減輕家庭育兒負擔。

疫苗剛爆副作用！阿斯特捷利康宣布全球回收

疫苗剛爆副作用！阿斯特捷利康宣布全球回收

不只腸病毒很多！醫：5疾病流行ing　「一堆病毒大亂鬥」

不只腸病毒很多！醫：5疾病流行ing　「一堆病毒大亂鬥」

花蓮礦工心臟衰竭被強迫住院　隔日礦區震垮

花蓮礦工心臟衰竭被強迫住院　隔日礦區震垮

疫苗救濟審議會80秒就決定不補償！　藍委轟衛福部草菅人命

疫苗救濟審議會80秒就決定不補償！　藍委轟衛福部草菅人命

關鍵字：

楊為傑白袍旅人水痘住院帶狀皰疹皮蛇疫苗

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面