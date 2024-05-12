「全家染1症狀」爸爸嚴重住院一周　醫：成年人+幼孩非常危險

▲感染水痘千萬別輕忽。（示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

「得水痘沒什麼？」小兒科醫師楊為傑透露，近日有一家人都感染水痘，其中爸爸嚴重住院一周，呼籲成人跟小小孩都要特別注意，一旦感染非常危險，病毒終身躲在神經節，會找時間發作，就變成帶狀皰疹（皮蛇）。最後，楊為傑建議「孩子在 4-6 歲時，建議施打第二劑的水痘疫苗，可進一步提升保護力。」

醫師楊為傑在粉專《白袍旅人》表示，最近有一個家庭都得到水痘，「兩個青少年症狀還好，但是爸爸嚴重到住院住了一周」，因為成年人與小小孩感染水痘，「是非常危險的！」

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常有人說，「得一次水痘，可獲得終身免疫。所以得一次沒關係？」對此，楊為傑解釋，得了水痘，會得到的是「終身帶病毒」的狀況，也就是說一旦感染水痘，病毒就會終身躲在神經節，找時間發作，變成令人聞之色變的帶狀皰疹，俗稱的「皮蛇」。

另外，水痘疫苗該打一劑或兩劑？楊為傑指出，按照 ACIP （衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）的建議，「孩子在 4-6 歲時，建議施打第二劑的水痘疫苗，可進一步提升保護力。」

楊為傑呼籲，如果可以，他希望把水痘這個疾病阻斷在這一代，「所有沒得過水痘的人，都建議施打兩劑水痘疫苗，阻斷水痘＝阻斷帶狀皰疹（皮蛇）。」最後，楊為傑還說，「孩子只要感染過水痘，他也是可能會長帶狀皰疹的，不得不慎！」

文章曝光後，一票過來人也回應，「很痛！我女兒長過，所以我給我女兒水痘疫苗，自費的都有打好打滿」、「我家老二是還沒打1歲那劑，就被幼兒園姊姊傳染水痘，更慘的是染疫後就出現帶狀疱疹，超痛的」、「我大學才得水痘，超慘的」、「真的不要僥倖，帶狀皰疹發起來真的很痛苦，而且還會復發，癒合後可能遺留下來的神經痛又是另一個問題」、「我小時候得過水痘，長過一次皮蛇，青少年時期常神經痛，40歲後頻率才變少」。