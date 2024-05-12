Oversize穿搭風格紅20年沒退燒！　網點3原因：穿過回不去

▲走在路上常看到Oversize穿搭。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

每個時代流行的穿搭方式都有不同，不過像是牛仔褲，無論過了多久仍受到民眾喜愛，有網友表示，Oversize風格似乎已經流行很久了，至今走在路上還是會看到這樣的穿搭，貼文曝光，網友點出Oversize沒有退燒的3大原因，「穿過就回不去了」。

有網友在PTT發文，「Oversize風格是不是太氾濫了？」走在路上很常看到Oversize穿衣風格，「每個人都是超寬鬆的上衣跟長褲」，似乎已經流行很多年了，但依然沒有退燒，「有沒有Oversize風格太氾濫的卦？」

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貼文曝光，網友點出Oversize風格會持續流行的3個原因，舒適、對體型圓潤的人很友好、符合日韓潮流，「日人出國必備穿搭」、「日韓風」、「超爽，穿過就回不去了，但版型要挑好一點的，不然就會很難看」、「比較舒服吧，而且日韓流行」、「對肥宅友善啊」、「20幾年前就流行過了」。

然而，有一些網友不同意這種看法，認為Oversize風格已經過時，「有嗎？我看短影片都緊身衣瑜珈褲」、「街上9成都是合身吧，平行世界？」還有人提到，今年是流行「蝴蝶結」，「今年韓國流行蝴蝶結、芭蕾風格」、「韓國東大門滿滿的蝴蝶結」、「我剛好是蝴蝶結愛好者，但是突然出很多蝴蝶結相關的衣服，我也是嚇到」、「2024流行元素一定要跟上」。