暫不見韓國瑜　劉宥彤曝敗選日：郭台銘平常心、曾馨瑩笑得燦爛

▲郭台銘。（圖／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統黨內初選落敗，15日原訂召開記者會表達心情卻臨時取消，改發布聲明稿取代，傳出高雄市長韓國瑜欲前往拜會，外界好奇郭台銘昨天如何面對。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤16日接受廣播節目訪問時還原現場，稱郭台銘完全平常心面對，夫人曾馨瑩更笑得燦爛的像朵花，「整個場面看起來像是贏了，比前90天看起來開心多了。」

劉宥彤表示，董事長還滿平常心的，昨天整個場面看起來像是贏了，比前90天看起來開心多了，小編們一直在討論接下來要幹嘛，也有小編開玩笑說是不是會失業，董事長也交代一些事，包括他這3個月來，在各地方承諾如協助AI升級、產業轉型等事，還有很多慈善機構合作案等。

劉宥彤說，董事長向幕僚說大家辛苦了，並與幕僚簡單吃了中飯，他看起來輕鬆很多，董事長這三個月以來很辛苦，每天清晨五點起床，親自看每家報紙，並自己做眉批，晚上大概凌晨一點才睡覺，此外，他體力很好，幾乎每天都會去爬山，笑稱爬贏館長是正常的。

被問到郭台銘夫人曾馨瑩是否昨天也在一起？劉宥彤笑說，「有啊！她笑得燦爛的像朵花！」她說，當時董事長正在白板寫下聲明，有小編在旁邊鼓噪，說可以再加一句什麼話，都被夫人制止，叮嚀我們不要再罵人了。

對於昨天傳出與韓國瑜見面，劉宥彤表示，這件事是媒體打來說，韓市長要過來，但並沒有接到訊息，也不知道打到哪裡去。至於短期內是否有和韓國瑜見面的計畫，劉宥彤說，「我覺得短期內不會吧！董事長需要想一想他接下來的安排，他也沒告訴我們接下來資訊，小編就是順勢而為。」