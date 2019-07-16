　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人事定案卻開記者會否認　柯文哲怒批民進黨說謊成性

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨日前確定副祕書長一職找來318學運出身的林飛帆出任，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲16日痛批，去看當年賴清德、蘇貞昌一直到這次林非帆要上台，「應該用說謊成性，明明人士都確定你在前幾天開記者會」；柯直言，這是一個不把誠信當重要的國家，因為人民對這種政府說謊也不在意，所以有時候是我們整個國民的水準。

「你去看當年賴清德要上台，或是這次蘇貞昌要上台一直到林飛帆要上台，所以應該用說謊成性」，柯文哲16日受訪時說，明明人事都確定，但前幾天還開記者會澄清，所以這是一個不把誠信當作重要的國家。

柯文哲直言，看看賴清德、蘇貞昌或是林飛帆的上台，「我就用4個字來形容，說謊成性，為什麼說謊成性？因為人民對這種政府說謊也不會很在意，所以有時候是我們整個國民的水準。」

另外，對於國、民兩黨的初選結果，柯文哲也直言「荒謬」，認為不管民進黨或國民黨的初選民調，理論上差一個月不至於民調大幅震盪多少，「你看看民進黨的民調結果跟昨天國民黨的民調結果，如果要做評語，兩個字叫『荒謬』。」

「你看看，差一個月，兩黨的民調數字、三腳督數字，拿出來對，不是荒謬兩個字嗎？」柯文哲說，當然你可以好一點講說台灣人民太調皮了，但另外一個角度來說，「台灣人民…，這實在在幹嘛，但我還是那句話，台灣不應當今天走到這局面，這個整個社會太亂。」
 

ET快訊
「爆料民調」蔡英文77%、韓國瑜23%　網：2人都投不下去！
準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間
堅強回沒事！李承翰媽「低頭猛擦淚」偷哭　乾媽捂胸：為什麼是他

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

中共「主動」釋放軍演訊息　國防部：無助區域和平穩定

反差萌！鄭文燦清純瘦照曝光　網友驚這誰？膝蓋骨超明顯

「郭台銘過往至今從未考慮脫黨」　劉宥彤：這是選前的假議題

拒將台籍詐欺嫌「送中」　外交部感謝捷克政府勇氣

人事定案卻開記者會否認　柯文哲怒批民進黨說謊成性

暫不見韓國瑜　劉宥彤曝敗選日：郭台銘平常心、曾馨瑩笑得燦爛

鄭弘儀問「吳敦義有沒有偏袒」　劉宥彤酸「偏袒自己」

胡幼偉提「韓國瑜副手4條件」！第2項若違背「韓粉會反」：產生婆媳衝突

雲端最前線／郭董的下一步 不回鴻海繼續參選拚到底？

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

中共「主動」釋放軍演訊息　國防部：無助區域和平穩定

反差萌！鄭文燦清純瘦照曝光　網友驚這誰？膝蓋骨超明顯

「郭台銘過往至今從未考慮脫黨」　劉宥彤：這是選前的假議題

拒將台籍詐欺嫌「送中」　外交部感謝捷克政府勇氣

人事定案卻開記者會否認　柯文哲怒批民進黨說謊成性

暫不見韓國瑜　劉宥彤曝敗選日：郭台銘平常心、曾馨瑩笑得燦爛

鄭弘儀問「吳敦義有沒有偏袒」　劉宥彤酸「偏袒自己」

胡幼偉提「韓國瑜副手4條件」！第2項若違背「韓粉會反」：產生婆媳衝突

雲端最前線／郭董的下一步 不回鴻海繼續參選拚到底？

「末班車要開了，你不過先走」李承翰追思影片臉掛燦笑...同仁一見哀慟落淚

港口盃／中華戰庫拉索板凳清空　教頭：對手小動作較多

印尼公開賽／戴資穎首戰輕取楊佳敏　尋求二連霸

全台最美高架橋在台東！「開在海上的道路」帶你走入仙境

Facebook：待監管顧慮消失前　不會貿然推出虛擬貨幣Libra

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

詹皇2K20能力值97連10年最強　和AD雙人組也第一

鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

希臘怪物洋基球場棒球初體驗　揮棒落空全場笑翻

中共「主動」釋放軍演訊息　國防部：無助區域和平穩定

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜發文：讓朋友們失..

挺郭失利！前立委林正杰退出國民..

韓國瑜臉書聲明：五個感謝

韓國瑜拉抬藍委選情　陳水扁：多..

韓出線早注定！專家曝最大原因：..

2020大選《ETtoday》..

韓國瑜最驕傲政績：讓世界看到高..

韓拒答美聯社　范世平：想勝選靠..

韓晚間高雄現身：一定釋放南部潛..

杜紫宸：郭董沉澱3天「給韓機會..

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持..

60歲老人有490萬　郭正亮點..

若柯郭王結盟　邱毅：韓將腹背受..

要不要脫黨參選　挺郭鷹派大咖曝..

更多熱門

相關新聞

直播／郭董的下一步 不回鴻海繼續參選拚到底？

國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，前鴻海集團董事長郭台銘15日下午發表聲明，內文對於外界關注是否會脫黨參選隻字未提，反倒是留了伏筆強調自己到底能夠為這些善良的人民多做些什麼。郭台銘的下一步如何安排？一直伺機而動的柯文哲是否會趁勢出擊？甚至組成第三勢力「郭柯配」？對此議題，《雲端最前線》16日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

蔡英文獲贈最高榮譽「聖克里斯多福及尼維斯勳章」

影／蔡英文接受贈勳　聖克演奏「朋友」

「爆料民調」蔡大贏韓　網：兩人都投不下去

柯P參選隱憂　需借力帶動議題轉移戰場

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

外送員真能月入10萬！關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面