人事定案卻開記者會否認　柯文哲怒批民進黨說謊成性

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨日前確定副祕書長一職找來318學運出身的林飛帆出任，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲16日痛批，去看當年賴清德、蘇貞昌一直到這次林非帆要上台，「應該用說謊成性，明明人士都確定你在前幾天開記者會」；柯直言，這是一個不把誠信當重要的國家，因為人民對這種政府說謊也不在意，所以有時候是我們整個國民的水準。

「你去看當年賴清德要上台，或是這次蘇貞昌要上台一直到林飛帆要上台，所以應該用說謊成性」，柯文哲16日受訪時說，明明人事都確定，但前幾天還開記者會澄清，所以這是一個不把誠信當作重要的國家。

柯文哲直言，看看賴清德、蘇貞昌或是林飛帆的上台，「我就用4個字來形容，說謊成性，為什麼說謊成性？因為人民對這種政府說謊也不會很在意，所以有時候是我們整個國民的水準。」

另外，對於國、民兩黨的初選結果，柯文哲也直言「荒謬」，認為不管民進黨或國民黨的初選民調，理論上差一個月不至於民調大幅震盪多少，「你看看民進黨的民調結果跟昨天國民黨的民調結果，如果要做評語，兩個字叫『荒謬』。」

「你看看，差一個月，兩黨的民調數字、三腳督數字，拿出來對，不是荒謬兩個字嗎？」柯文哲說，當然你可以好一點講說台灣人民太調皮了，但另外一個角度來說，「台灣人民…，這實在在幹嘛，但我還是那句話，台灣不應當今天走到這局面，這個整個社會太亂。」

