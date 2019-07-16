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抗老經典！聚左旋乳酸上市20週年　漸進式自然效果受喜愛

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▲抗老經典！聚左旋乳酸上市20週年，漸進式自然效果受喜愛。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲醫美諮詢照。（圖／皮膚專科醫師黃政傑醫師提供）

▲追求凍齡、抗老已經是輕熟女的共同課題，許多人選擇從快速、有效率的醫美微整療程改善。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

好羨慕女明星臉上都沒留下歲月痕跡，是廣大女性的心聲，追求凍齡、抗老已經是輕熟女的共同課題，許多愛美女性爭相追求最新的保養祕訣，但其實老化最根本的原因，在於臉部的膠原蛋白流失，許多人開始選擇從快速、有效率的醫美微整療程改善。

聚左旋乳酸

▲皮膚專科醫師黃政傑醫師表示，市面有一款100%膠原蛋白增生劑，可以啟動膠原蛋白自體增生。

皮膚專科醫師黃政傑醫師表示，「通常老化的時候會伴隨很多膠原蛋白流失，所以在臉上的表現會有體積凹陷、皮膚鬆弛、紋路、皺紋等等，現在有一種成分叫做聚左旋乳酸的產品，它是一種100%膠原蛋白增生劑，可以被注射在蘋果肌、太陽穴、法令紋等等的部位，啟動我們自體膠原蛋白的增生，達到減少皺紋、皮膚變得比較澎潤、膚質改善的效果，通常會在注射之後2-3週開始有感，效果可長達25個月」。

▲▼ 聚左旋乳酸 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲聚左旋乳酸上市20週年，特別舉辦憶青春研討會，打造復古時尚拍照場景。

以漸進方式改變面容，效果自然的聚左旋乳酸上市20週年，特別舉辦「憶青春研討會」，以聚左旋乳酸剛上市時的九O年代復古風格打造研討會場景，邀請上百位醫師一同共襄盛舉分享產品使用心得，在談討會上，醫師討論抗齡經典的同時，也提醒消費者要為自己的美麗把關。

▲▼ 聚左旋乳酸 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲上百位醫師一同共襄盛舉，並分享抗齡經典產品的特色。

皮膚專科診所院長許乃仁醫師提到，「聚左旋乳酸效果並非立即可見，需仰賴醫師的專業美學評估與施打技術，包括術前的溝通，了解病患臉部缺陷及術後的衛教觀念等，讓雙方對療程的內容及術後效果的期待都能在同一個水平上，以提供完善的療程規劃」，另外，醫師也說明「聚左旋乳酸的注射技術門檻比較高，所以會建議消費者選擇有專業認證或者是經驗豐富的醫師來施打，同時一定要選擇有美國FDA、歐盟CE認證以及台灣衛福部核可的原廠產品，這樣對自己是有最好的保障」。

▲▼ 聚左旋乳酸 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲皮膚專科診所院長許乃仁醫師提醒消費者，選擇有專業認證或者是經驗豐富的醫師，以及合法產品才是最好保障。

想要擺脫歲月痕跡，凍齡有感，可以透過醫美重啟肌膚膠原蛋白新生，找回肌膚活力，青春再現。醫學美容屬醫療行為，醫師的技術及專業尤其重要，違法不當醫療案例層出不窮，對於愛美女性來說，除了追求療程效果外，安全性也為第一首要考量，記得要選擇豐富經驗的醫師以及原廠合法產品，才能夠美得安心。

▼想要擺脫歲月痕跡，凍齡有感，可以透過聚左旋乳酸重啟肌膚膠原蛋白新生，找回肌膚活力再現青春。

▲▼ 聚左旋乳酸 。（圖／記者劉亮亨攝）

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關鍵字：凍齡,抗老,聚左旋乳酸,保養,醫美,膠原蛋白

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