郭董臉上成功除斑帶動醫美發展　王正坤：正確傷口照顧避免留疤

▲前台南市醫師公會理事長王正坤醫師指出，郭台銘雷射除斑訊息，帶起台灣醫學美容一股熱潮，很多熟男熟女紛紛跑到各醫美門診詢問如何去除老人斑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣首富郭台銘參加國民黨總統初選，郭台銘臉上都是黑色「老人斑」，最近郭台銘臉上老人斑都不見了，滿臉容光煥發，郭台銘坦承接受老人斑治療，1個月以後判若兩人，外表光鮮亮麗，充滿自信。

前台南市醫師公會理事長王正坤醫師指出，郭台銘的雷射除斑訊息，帶起台灣醫學美容一股熱潮，很多熟男熟女紛紛跑到各醫美門診詢問，如何去除老人斑，如何照顧傷口，如何避免留疤。

請繼續往下閱讀...

身為藝群醫學美容集團董事長的王正坤醫師，準備於7月初到世界美容醫學大會IMCAS演講「台灣總統大選郭台銘除斑帶動醫學美容產業」，這個有趣的事件一定很能吸引外國醫師的目光。

王正坤醫師在每週的藝群醫美集團「醫師讀書會議」上面，對醫師們演講「從郭台銘雷射除斑談產業發展與傷口照顧」，演講教材包含王正坤醫師著作專書「微整形醫學美容與保養品」的各種雷射照片，包含術前、流血傷口、術中與術後照片，其中也有與郭董過程相同的凸出型老人斑的病例指導，與會醫師、護理師與員工覺得很有趣，專心聽講，準備好好回答民眾密集詢問的雷射除斑與照顧方法等問題。

王正坤醫師表示，郭台銘臉上的老人斑有輕微隆起，一顆一顆鼓鼓的，有細胞增生，表皮增厚，這種凸出型的老人斑，適合使用磨皮雷射種類的鉺雅克雷射、二氧化碳雷射、電波刀或電燒等儀器，直接燒掉磨皮，去除整層表皮與細胞。做完後，老人斑會當場不見，露出缺乏表皮的傷口，接著會開始滲血、流組織液好幾天，這時可以貼人工皮，大約7-14天，傷口會癒合變平。術後必須預防新生的皮膚反黑，如果反黑，大約再治療3個月，會漸漸變白。

郭台銘每天都有參加總統初選的公開活動，為了怕嚇到民眾，王正坤醫師推測，他必須每天擦上藥膏保護傷口，然後在藥膏外面塗上防曬霜與厚厚遮瑕膏掩蓋。但是，傷口「流湯流血」量較大時，就必須用更多的藥膏與化妝品蓋住傷口，如果化妝仍然蓋不住流血的傷口，就乾脆放棄化妝了，所以在5月15日，郭台銘被眼尖的媒體記者報導「我的媽啊！郭董怎麼滿臉是血！」。王正坤說，不管如何，短短一個月，郭董變臉了，就像演電影一樣，百顆老人斑從臉上消失了，傷口也照顧得很好，恢復潔白皮膚，算是一次成功的雷射傷口照顧。郭台銘的成功照顧經驗，也值得患者學習。

王正坤醫師指出雷射除斑，還有很多不同種類的雷射，不同的傷口，不同的照顧方式。像郭台銘這種磨皮雷射的傷口，會「流血流湯」，可貼人工皮，用厚的藥膏覆蓋，傷口不太會結痂，等7天到14天之後，傷口復原。另外平坦的黑色斑，比較沒有細胞增生，比較薄，就可以使用皮秒雷射、蜂巢透鏡、銣雅克雷射、紅寶石雷射與紫翠玉雷射等來治療，把黑色斑燒焦結痂，結痂大約在7天左右脫落。雖然不同雷射的照顧方式有點不同，但是「防曬原則」都是必須遵守的，務必防止傷口反黑。