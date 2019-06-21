清爽、無油、保濕、涼感！超需要的啊～盤點千元有找夏日必囤保養美妝

「每到夏天我要去海邊～」當耳邊響起這首歌，也宣告著夏天就要正式來臨了！雖然豔陽高照藍天白雲看了心情好，但也帶來不少困擾，像是頭皮出油、身體黏膩、燥熱、脫妝…等等，今天就來推薦夏日專屬美妝超好用小物，功能從CP值超高的防曬、一瓶可萬用的茶樹精油、去油頭髮品、到沐浴系列都有，最重要的是它們價格都在千元以下，趕緊來看看有哪些吧。

NARUKO茶樹精油，5ml，NT$459

必囤理由：驅蟲、舒緩肌膚叮癢不適、去頭皮與髮絲油膩、提振精神、居家環境淨味抑菌，根本多功能斜槓萬用寶！

不得不說NARUKO這瓶茶樹精油很厲害，不僅拿到澳洲茶樹協會ATTIA雙認證證，還擁有最高標準42%松油醇品質，它的功效更是讓人為之瘋狂，除了最基本款的可直接塗抹於肌膚，掌握痘痘剛萌芽的關鍵黃金修護期，也可舒緩不適感；或加水稀釋作為薰香、清潔使用。一滴，即能發揮「淨化、平衡、修護、舒緩、鎮定、制菌、抑味」7大效用，居家旅行外出都不可或缺。

THE BODY SHOP薑根鏗活沐浴保養系列

必囤理由：潤澤肌膚、散發清新舒爽氣息

THE BODY SHOP自推出「薑根鏗活護髮系列」即成為粉絲心目中最愛用的洗髮護髮產品，其中薑根鏗活洗髮精更創下全球每4秒即賣出一瓶的驚人紀錄！今年夏季推出季節限定的「薑根鏗活沐浴保養系列」，富含來自印度的薑根萃取物及多種天然豐富的美肌營養素，並添加來自社區公平交易的成份，使用後肌膚柔嫩不乾澀，散發清香薑根芬芳，讓身體保樣同時達到活絡潤澤功效。

這款清爽的夏日系列採用俏皮活力四射的限定版包裝，全系列商品包括滋養保水美肌優格、身體滋養霜、沐浴膠、沐浴果醬和洗手乳，讓全身從頭到腳都沉浸在薑根活絡的充沛能量中。

薑根鏗活沐浴膠250ml，NT$380、薑根鏗活沐浴果醬250ml，NT$1,180、薑根鏗活美肌優格200ml，NT$650、薑根鏗活洗手乳250ml，NT$380、薑根鏗活身體滋養霜200ml，NT$960

Yves Rocher伊夫黎雪辣木籽淨化髮醋，150ml，NT$420（康是美獨家）

必囤理由：有效清除頭皮髒汙、清爽髮絲蓬鬆

Yves Rocher伊夫黎雪推出「辣木籽淨化髮醋（Refresh Rinsing Vinegar）」，獨家添加源自東南亞的辣木籽萃取和中藥材—黃岑，不只改善頭皮油膩和髮絲異味，幫助頭皮清潔潤澤，還給秀髮最反璞歸真的率性。

於洗髮後取適量按摩頭皮與髮絲，再以清水沖洗即可。

CNP維他命激亮白皙水凝霜，50ml，NT$1,250

必囤理由：宛如敷上隱形補水膜，肌膚透亮散發粉紅水嫩光澤

由國民妹妹IU代言的韓國醫美權威保養專家CNP Laboratory，針對女性夏季肌膚困擾及需求推出具有亮白+補給活力的「維他命激亮白皙系列，其中CNP維他命激亮白皙水凝霜添加多重保濕配方，可集中供給水份，讓肌膚宛如敷上隱形補水膜，打造出透亮感與粉嫩好氣色！添加甘油葡糖苷與天然保濕粒子N.M.F，可深入肌膚內供給水分，清爽不黏膩質地，可快速被肌膚吸收，展現出亮采滿分並帶有粉紅水嫩光澤的透亮肌膚。

UNT白茶輕透無油防曬乳，SPF50★★★★ 40ml，NT$450

必囤理由：不添加危害海洋自然生態的成份、兼具抗老、保濕及修護效用

今年夏天UNT推出友善海洋的「白茶輕透無油防曬乳」全新升級版，不添加危害海洋自然生態的成份，包括：羥基苯酮 (Oxybenzone)、奧克立林(Octocrylene)、桂皮酸鹽(Octinoxate)、4-甲基亞苄亞基樟腦(4-Methylbenzylidene Camphor)、三氯沙 (Triclosan)、苯氧乙醇 (Phenoxyethanol)及Parabens防腐劑等等，產品本身除了以SPF50 ★★★★高係數防禦陽光的傷害之外，特別添加白茶晶透抗老精華成分，採用白茶、白樺及銀杏３種珍貴植萃，提升保濕修護力，全方位淨白及延緩肌膚老化，讓防曬乳不再只是防曬，還能同時兼具抗老、保濕及修護的效用。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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