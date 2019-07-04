直擊冷凍減脂技術　蕭彤雯笑稱不用再當「腹仇者」

▲夏日減脂「體雕療程」受歡迎，找回夏日窈窕線條，醫師推薦「酷塑冷凍減脂」，安心雕塑完美身型。

消費中心／台北報導

夏天想要去海邊或泳池泡水消消暑，卻總是擔心放肆整個冬季的身材不夠完美！這時除了透過節食、運動瘦身減脂外，若能搭配醫美科技的幫忙，實現窈窕曲線的計畫將會更有效率。美女主播蕭彤雯就跟大家分享，現今醫美體雕技術進步，想要雕塑身體曲線，已不像以往只有侵入式抽脂手術可以選擇，像是最近話題性很高的「酷塑冷凍減脂」，是一種非侵入式療程，安全有效，就吸引許多愛美女性嘗試。

▲除了保持規律運動及良好的飲食控制，醫師建議可輔助「酷塑冷凍減脂」療程，進行減脂雕塑好身材。

酷塑冷凍減脂不需動刀 對局部雕塑身材效果佳

根據衛福部調查國人肥胖盛行率，男性31～44歲肥胖率約5.6成，而女性31～44歲肥胖率約高達到7.8成，減脂瘦身儼然成為全民大作戰。米蘭診所整型外科王君瑜醫師表示，每到夏天，為了快速有效雕塑體形而尋求醫美幫助的患者日漸增多，其中，還是以非侵入式的療程接受度較高，像是”酷塑冷凍減脂”療程，就能有效讓平常健身卻不易瘦下來的地方如腹部、大腿、腰背等較難瘦部位，藉由體雕科技雕塑出好身形。

▲酷塑冷凍減脂療程，利用脂肪細胞「不耐低溫」特性，透過低溫探頭讓脂肪細胞自然凋亡，並在治療後數周，隨著人體自然代謝，是衛福部核准安全、不需動刀的體雕療程。

脂肪細胞不耐低溫 低溫探頭有效減少脂肪細胞數量

美女主播蕭彤雯表示，即便自己規律飲食及也保持運動，體態維持在不錯狀態，但生產完後，一些像腰、腹的局部頑固脂肪依舊讓人感到困擾。米蘭診所整型外科王君瑜醫師建議，有局部肥胖困擾的民眾可嘗試「酷塑冷凍減脂」療程。「酷塑冷凍減脂」是利用「脂肪細胞不耐低溫」的特性，透過低溫治療探頭冷凍脂肪細胞，讓脂肪細胞自然凋亡，再透過人體自然代謝，達到減少脂肪、雕塑身型的效果，過程舒適輕鬆，恢復期短。臨床顯示可減少約 25%脂肪，適合局部囤積脂肪的部位，如腰、腹、後背、大腿內外側…等。

▲酷塑冷凍減脂約35分鐘的單次治療，能減少治療部位約25%脂肪。療程間能輕鬆躺臥，療程修復期短，深受愛美人士喜愛。

獲美國FDA歐盟及台灣衛福部核可 酷塑療程安全有效

有關安全性方面，王君瑜醫師進一步提到「酷塑冷凍減脂」獲台灣衛福部、美國FDA、歐盟CE核可，相較傳統抽脂手術所伴隨的麻醉風險及恢復期，為忙碌的現代人想要減脂、雕塑曲線，一個安全、舒適的新選擇。而儘管體雕科技的進步，王醫師特別提醒，這類醫療行為必須由專業醫師進行評估與操作，才能確保療程安全和有效性，再搭配上日常生活中健康飲食和適度運動，療程後多喝水保持良好代謝，由裡到外做調整，維持健康窈窕曲線。

▲蕭彤雯透露：「醫美體雕科技的進步，讓身為現代女性的我感到相當幸福!在酷塑的幫助下，腰腹曲線逐漸回復到了最滿意的狀態，選擇安全有效的體雕療程，不動刀也能打造理想線條」。