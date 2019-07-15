全台第一「韓總統」大看板掛上　韓粉吳先生「就是要支持他」

▲全國第一幅「韓總統」看板由韓粉贊助，在高雄左營區掛上。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

國民黨初選確定由韓國瑜勝出後，高雄韓粉吳盛國策畫兩個月的「看板計畫」終於付諸實現，吳先生表示，他向來都是對政治冷感的人，過去也不曾出門投票，直到時任北農總經理的韓國瑜在議會與王世堅的一席對話，讓他看到政治人物不同的樣貌，這也讓他變成「韓粉」，從此走上了挺韓之路。

▲吳國盛表示，看過韓國瑜在北農時備詢的表現讓他變成韓粉。（圖／記者洪正達攝）



經營冷凍空調事業的吳盛國說，自從成為韓粉後便開始為韓國瑜奉獻，去年九合一大選期間曾經放下手邊的工作另找人替補，自己則租用了宣傳車為韓國瑜進入大街小巷宣傳，在兩個月前開始計畫掛看板時，對韓也相當有信心可贏得初選，就算韓沒出線頂多也浪費製作看板的費用，對於這些付出都相當甘願。

至於花了多少錢製作看板、租牆面，吳盛國則說，心意到就好，花多少錢不重要，目前也計畫在吉林街夜市放上同樣的韓總統看板，大約這個星期結束前就會掛上，不過有媒體提問，日前台聯黨在小港中安、孔鳳路口掛上韓國瑜「我真的好想當總統」的諷刺性看板，僅7月7日掛上一天便遭工務局拆除，擔不擔心受到同樣的遭遇，吳盛國則說「有遇到再說」，目前兩處看板預計將掛到2020年1月11日大選結束。

▲吳盛國表示，目前不擔心看板遭拆除。（圖／記者洪正達攝）



▲台聯黨在小港掛上諷韓看板不到一天遭強制拆除。（圖／翻攝台聯黨臉書）