有影無影？　奇美博物館影子魔幻展歡迎來體驗！

▲奇美博物館《有影無影？影子魔幻展》正式登場，開啟您對影子的無限想像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

地表最強的影子戲法來了！奇美博物館《有影無影？影子魔幻展》正式登場，匯集全球15組頂尖影子大師，打造各種「如影不隨形」的奇幻視覺，玩光影、玩科學、玩美學，全球頂尖大師同台競藝，開啟您對影子的無限想像。

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奇美博物館全新特展《影子魔幻展》以貼近生活的「影子」為主題，邀請來自11個國家、共15組頂尖藝術家，打造40件驚奇有趣的作品，例如一堆積木玩具，投射出來的影子竟是人的側臉；生活廢棄物堆疊出來的影子，卻是知名經典雕像；甚至，影子可以是彩色的，能用影子畫出一幅斑斕畫作！此外，參展藝術家赫赫有名，如獲選為「21世紀十大前衛藝術家」的山下工美、被譽為「荷蘭最傑出藝術家」的迪特．韋吉曼（Diet Wiegman）、台灣當紅藝術團體「豪華朗機工」等。歡迎民眾來看藝術家如何玩光影、玩科學、玩美學。

為了讓民眾深入體驗作品，影子展的展區規劃採「一人一空間」的方式，使每位藝術家皆可在獨立不受干擾的場域中盡情玩弄光影。觀展動線亦十分巧妙，民眾穿梭其中，能享受遊走迷宮般的迂迴趣味。

此外，展場設計六大提問，引領觀者層層思考，包括「是否常忽略影子的存在？」、「影子是實體嗎？」、「影子會反映物體的輪廓嗎？」、「如影隨形有例外嗎？」、「有彩色的影子嗎？」，看完展後「是否改變對影子的原初印象？」館方表示，一般人容易被光吸引而忽略影子，其實影子充滿趣味與想像空間，不但會隨光源、環境、時間和視角產生變化，更有看得到摸不到的特性，希望透過本展開拓民眾視野，找回探索平凡事物的熱情。

《有影無影？影子魔幻展》展期自2019年7月13日至2020年6月2日；此外，館方同步推出兒童夏令營（7月13日至9月1日）「彼得潘光影冒險」，融入光影遊戲及沉浸式互動劇場設計，活動結束後還有「光影DIY課程」，教導小朋友製作專屬影子夜燈。凡報名可免費參觀「影子魔幻展」。特展及夏令營詳情請上官網查詢：www.chimeimuseum.org。