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暑假衝故宮南院！夏夜上演海洋慶典　國際級兒童劇場免費看

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故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲由一群年輕表演藝術家組成的表演團體「舞鈴劇場」，以扯鈴為圓心，劇場創意為半徑，在舞台上呈現超越想像的表演型式，此次他們受邀將在故宮南院「夏日親子藝術月」中演出。（圖／故宮南院提供，以下同）

生活中心／台北報導

放暑假了！還在上網搜尋哪裡有主題營隊，準備為小朋友安排充實假期的家長們，直接來故宮南院就對了。故宮南院從7/6～9/1啟動「夏日親子藝術月」，為期兩個月的時間裡，每天從早到晚都有不同活動，包括夏令營、親子繪本營、親子藝術工作坊、大型兒童劇表演、實境解謎、互動展區、水舞秀及3D水幕魔鏡秀、假日市集等，各種需求一次滿足，這個暑假不妨帶孩子來當個博物館大航家。

故宮南院「夏日親子藝術月」開跑了，豐富的活動內容等著民眾一起來體驗，不管什麼時候來，每一天都很精彩，其中最不能錯過7/13（六），當天特別邀請到國際級表演團隊舞鈴劇場，把室內劇場等級的大型表演《海洋慶典》移到戶外演出，伴隨著夏夜星空，晚風輕拂，姿意看著舞台上的海洋女神用歌聲劃破黎明，小丑魚跳躍飛舞、自由穿梭，帶領大小朋友找到心中那份真誠的快樂。

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故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲將於故宮南院北側慶典花園舞台上演出的「海洋慶典」，要帶領觀眾找到心中那份真誠的快樂。

雖然星空劇場正式演出是在晚上，但不要等到開演前才要去卡位，因為從下午開始，故宮南院北側慶典花園就有亞洲文化體驗、定向越野積分賽以及美食市集等，一系列各具特色的趣味周邊活動，要讓大家好好玩一波。

在亞洲文化體驗區，規劃美食、藝術、童玩、音樂等各種主題活動，例如可以跟著偶素馬來妹學做道地「馬來西亞椰絲球」、黃水水教學如何用版畫製作個人專屬藏書票、陳鑀枚帶你玩東南亞最受歡迎的童玩「播棋」、與華之和音團隊一起學習日本傳統樂器「日本箏」，不用大費周章坐飛機出國，就能遨遊在不同亞洲國家之間，在玩樂中對各國文化有多一層的認識。

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲馬來西亞特色美食「椰絲球」。

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲長年投身於版畫創作的黃水水老師，要帶大家透過圖案印製雕刻方式製作藏書票。

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲「播棋」是一種雙人或多人對弈的棋類遊戲，雖然在越南、印尼、菲律賓、馬來西亞及緬甸有不同玩法，卻是東南亞國家人民「共同」的兒時回憶。

故宮南院「夏日親子藝術月」（圖／故宮南院提供）

▲日本箏擁有著撥、滑、打、揉、叩、勾、壓等豐富多樣的演奏技巧。

相當有挑戰性的定向越野賽，則是要考驗參賽選手使用地圖和指北針的技巧，因此在園區內會設置許多檢查點，並賦予每個檢查點不同分數值，參賽者須在限定時間內，利用主辦單方提供的器具判斷、尋找各檢查點，到訪自己所選擇的點後，就能獲得積分，而每一梯次積分前20名可獲得限量禮品，除了開心拿獎勵，能夠從中鍛鍊心智及體能，才是體驗該項目的最大目的。

暑假衝故宮南院！夏夜上演海洋慶典 國際級兒童劇場免費看。（圖／故宮南院提供）

▲定向越野賽，要考驗的是參賽選手使用地圖和指北針的技巧。

別再問炎炎夏日何處去了，故宮南院都已經安排好了，不但能夠免費欣賞大型兒童劇表演，還能度過一個有趣的午後時光，整整兩個月的活動，將陸續開放報名，但要注意的是，各活動場次的體驗時段、參與人數皆有限制，有興趣的朋友們，建議可持續關注官方粉絲團留意報名資訊，替自己預約好歡樂的暑假假期！

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關鍵字：故宮南院,暑假,夏日親子藝術月,舞鈴劇場,博物館

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