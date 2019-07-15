韓國瑜表態「帶職參選」：繼續全力衝市政　高雄反應超兩極

▲韓國瑜初選出線後，表態將帶職參選。（圖／記者李毓康攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，將代表藍營角逐2020總統大位，他在記者會上喊話「高雄市長的責任絕對不會懈怠」，表態將帶職參選，引來高雄正反兩極聲音，不少民進黨議員要他趕快辭一辭，「別把市民當備胎」；但也有地方聲音力挺，認為「韓國瑜應該負起對高雄的責任」。

韓國瑜15日向高市府請了全天事假，北上國民黨中央黨部親自參加民調公布記者會，確定勝出後，他致詞表示「高雄市長的責任絕對不會懈怠，我會全力衝市政，承諾市民的會全力以赴」，表態將帶職參選；但此舉引來民進黨議員和公民團體砲聲隆隆，紛紛喊話要他「趕快辭一辭」。

▲韓國瑜表態帶職參選，但高雄市民發起的「罷韓」行動，連署書也在不斷增加。（圖／記者賴君欣攝）

高雄里長主席聯誼會總主席劉啟芳透露，確實地方上有些里長抱怨「要韓國瑜趕快放棄高雄」，但他認為，這半年來韓市府團隊已經進入狀況，如果為了選總統辭市長，許多地方建設都得重新來過，「對市民未必是好事」。

劉啟芳指出，帶職參選或辭職參選其實都是政治話題，「過去兩黨之間也有許多人帶職參選，韓不是特例」，如果韓國瑜真的辭職，中央指派新市長，「跟地方可能更不契合」，因此韓國瑜最好還是維持現狀，對高雄市民負起責任。

新聞局長王淺秋則表示，韓國瑜會繼續秉持先前說的「平日拚市政、用假日選舉」原則，而如果真的有私人行程必須請假，也一定會依照市府人事規定。