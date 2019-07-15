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鴻夏戀翻版！李正皓「3個相似處」分析郭台銘初選　勸「在歷史中找答案」

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▲▼國民黨草協聯盟發起人李正皓。（圖／ETtoday資料照）

▲李正皓。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨初選結果在今（15日）上午公布，韓國瑜以44.8%的支持率勝過郭台銘的27.7%。對此，「草協聯盟」發起人李正皓就在臉書分析，郭台銘這次跌跤的狀況，簡直是當年「鴻夏戀」的翻版。

國民黨改革團體「草協聯盟」的新生代發起人李正皓在臉書表示，「商業巨人」郭台銘第一次跨足政界就跌了一跤，傷的不僅有元氣更多是顏面，就像當初鴻海跟夏普合併的情景。

郭台銘曾表示，當時夏普的會長町田勝彥邀請他一起「對抗三星」，便促成了鴻夏戀的起源；然而，即便「郎有情、妹有意」，雙方合作卻還是在2012年破局。

李正皓認為，對於雙方破局，坊間雖然有各種分析，但他認為《商業周刊》的評論最一針見血。文中提到，鴻海併購夏普不僅是單純的「買賣」而已，而是鴻海之於日本政府、社會、民眾和商界利益團體的複雜「交易」。

▲▼ 鴻海,夏普,郭台銘,鴻夏戀 。（圖／資料照）

▲「鴻夏戀」在2016年「修成正果」 。（圖／資料照）

文內指出，買賣僅涉及金錢，交易卻是涉及到「私心、尊嚴和權力結構」等，就因為錯把交易當買賣，併購之路才走得如此坎坷，「不論是日本社會對於將百年企業夏普賣給外國人的情緒反彈，又或是夏普內部下自員工，上自經營層對於鴻海的疑慮，都可以用上述短短的幾句話說清道明。」

李正皓說，過去2個多月，在國民黨需要郭台銘的客觀前提下，傳統派系選邊站時卻不是選他，黨中央對於郭台銘的建議總是置若罔聞，這些都並非郭台銘的資源不足，而是因為這是一場「交易」。

李正皓用3個當年日本人的「擔心」做對比，發現郭台銘併購夏普的阻礙，與今日的跨界跌跤，竟然非常相似，「當年夏普的當權派既然會擔心經營權的移轉而導致自己失勢，難道如今藍營的舊有勢力就不擔心？當年夏普的員工既然會對代工起家的鴻海能否讓品牌為主的夏普轉虧為盈產生疑慮，難道如今台灣的人民就不疑慮？當年日本民眾會對外來者插旗日本百年企業感到情緒反彈，難道如今藍營的支持者就不反彈？」

李正皓最後也建議，郭台銘與其提出新方法，不如在過去的歷史中找答案，看鴻夏戀是如何從破局走向後來的快樂結局，「或許歷史就是這次藍營分裂危機的解鈴人。」

▼ 李正皓說，郭台銘跌跤和當年鴻夏戀破局很相似 。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲▼ 郭台銘跌跤和當年鴻夏戀破局很相似 。（圖／翻攝自李正皓臉書）

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關鍵字：鴻夏戀,2020總統大選,國民黨初選,郭台銘,李正皓

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