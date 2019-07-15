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被舉報台獨台師大學生「收恐嚇辱罵」：不會這樣討厭中國人

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▲柯筌耀被大陸網友舉報台獨，主動放棄前往武漢大學交換機會。（圖／柯筌耀授權提供）

▲柯筌耀被大陸網友舉報台獨，主動放棄前往武漢大學交換機會。（圖／柯筌耀授權提供）

記者劉亭／綜合報導

台灣師範大學姓柯筌耀原定9月到武漢大學當交換生，但因為一篇臉書貼文被舉報「台獨」，今日中午12時半他於臉書發出5點聲名指出，已正式放棄交換資格。他也指出不後悔自己的玩笑言論，之後如果有機會還是願意到大陸進行交流或旅遊。

柯筌耀15日發文表示，自己只在臉書發表相關言論，並不知道自己為什麼會被舉報，「為什麼自己要翻牆出來找自由世界的論述，進一步審查他人的言論與思維，甚至去逼迫無辜的武漢大學校方？」

▲▼ 台師大學生被指控台獨。（圖／翻攝自微博）

而在攻讀碩士的過程中，讓他萌生了想去中國交換的念頭，想要藉此了解為甚麼大陸頂尖大學的排名可以這麼前面，厲害的地方在哪裡，有哪裡可以學習，或是自己對中國有什麼誤解。

而在相關事件延燒之後，雖然因此遭受言語霸凌甚至審查，柯筌耀仍舊表示，「一點也不後悔」發表相關言論，只要不傷害、詆毀、攻擊他人，這是身為台灣人的言論自由，在台灣受到允許與保障的。

柯筌耀表示，「直到現在還是很多中國人費盡千辛萬苦地翻牆過來嗆我、恐嚇我、威脅我，甚至收集了大概此生最多不堪入目的字眼，不過我並不會因為這樣討厭中國人」，之後也願意再到中國交流、旅遊甚至工作。

▲▼ 台師大學生被指控台獨。（圖／翻攝自微博）

柯筌耀也指出，「網路資訊戰」比想像中的還要嚴重，當大家開始少講話、少談論、少評論，「那我們已經開始在審查自己的言論，沒有牆的世界，我們卻因為害怕、恐懼讓自己失去飛翔的自由」。

最後他也感謝武漢大學提供他交換機會，以及台師大給予的支持與保護。之後他也期許，「我會繼續忠於自己，在基本的言論自由之下，保持不抨擊、不仇恨、不歧視、不詆毀的言論原則，該談得還是會談，該說的還是會說，因為這是我們的價值，也是我們接受民主、自由、法治教育的意義。」

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關鍵字：台師大,柯筌耀,武漢大學

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