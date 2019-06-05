台師大合併台北高校校史97校慶　辜寬敏：教育和歷史超越政治

▲台師大校慶，多位台北高校校友也回來師大。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學今（5日）慶祝合併台北高校校史後首次辦理的97週年校慶，使台師大校齡多了25年，多位台北高校校友也回來師大，包括總統府資政、台北高校同學會會長辜寬敏，以及前立法院院長、台師大全國校友總會名譽理事長王金平同台出席致詞。

辜寬敏在致詞時表示，如果不是台師大，台北高校早就消失了，感謝台師大合併台北高校校史的偉大、難得的決定，讓教育或是歷史超越政治。

請繼續往下閱讀...

▲王金平致詞時說，相信校長能帶領台師大讓國際看見。（圖／記者崔至雲攝）

辜寬敏說，他是台北高校的最後的畢業生，而台北高校的成立是為培養一些菁英來建設台灣。回憶小時候，他非常天真，沒有分台灣人、日本人。中學後就不同了，台灣的同學相當辛苦，但到了台北高校完全沒分台灣人和日本人，是非常自由的學校，當時日本是天皇時代，也可以念資本論，念什麼都可以。

辜寬敏重複表示，台師大校長及校務會議的決定，是「歷史超越政治」，佩服太師大的決定，未來也期待台師大的發展，台師大有很多優秀的人才，他以台師大為榮，「台灣的將來都在你們的肩膀上」。

▲辜寬敏致詞表示，台師大合併台北高校校史是偉大的決定，讓教育和歷史超越了政治。（圖／記者崔至雲攝）

王金平也在致詞時說，台師大併台北高校後，讓73年的師大一夕間大了25歲，回憶起之前大家在圓山飯店開會決議時，沒人有異議，是非常難得的決定，目前也與學校積極籌備100年校慶。他也說，台師大國際排名在300名以內，且一直在成長，相信校長一定能帶領台師大讓國際看見。