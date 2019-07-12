赴武漢大學交換　台師大學生被指控「台獨」：決定不去了！

▲台籍大學生被指控台獨。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

台灣師範大學的柯姓學生原定9月到武漢大學當交換生，但他日前被大陸網友指控為「台獨分子」，稱其在臉書發佈「台獨精日」貼文，要求武大調查，該校12日表示「目前正在核實」。柯同學對此回應稱，基於人身安全現實面的考量，他決定不去了。

柯姓學生4月曾在臉書po文，稱「平成31年掰掰，令和元年，您好！期待有一天偉大祖國收復失去的臺灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢。兩島同屬一日，一國一制。」

對此大陸網友指控柯同學為「台獨分子」，稱「武漢大學弄了個精日台獨過來」、「兩岸不同政治立場其實還可以交流，但直接認日本交流就毫無意義了」，並要求武大進行調查。

武漢大學12日回應，「我校港澳台事務辦公室正通過多種途徑核實其社交媒體言論情況。武漢大學將根據調查結果，依法依規進行處置。武漢大學是中華人民共和國教育部直屬高校，我們歡迎所有支持認同一個中國原則的台灣同胞、海外華人華僑和國際友人來武漢大學交流學習。」

▲該學生臉書內容和武大回應。（圖／翻攝自微博）

柯姓學生12日接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，確實有po過這些內容，但貼文其實是反串文，大陸網友的反應過於極端，目前已設下閱讀權限，外人已無法看到相關內容。

剛從成都返台的他透露，慶幸事件在他回來以後才發酵，自己當初申請武漢大學交換生，是想去研習有關的教育科學，但基於人身安全現實面的考量，他決定不去交換。國立台灣師範大學也回應稱，尊重柯姓同學的意願，對此次事件不發表評論。