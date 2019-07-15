快訊／民調史上最公正　吳敦義對韓國瑜笑喊「Wonderful！」

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調15日公布結果，高雄市長韓國瑜以總支持度44.805%大勝郭台銘17個百分點，黨主席吳敦義上午11時主持民調公佈記者會，韓國瑜親自出席。

▲國民黨初選民調公布記者會。（圖／記者李毓康攝）

吳敦義致詞時表示，中國國民黨辦理黨內初選提名的過程，採用全民意調查的方式產生候選人，「這應該是多年來，國民黨對於黨內總統初選採用最公開、參與人數最多，並且所有過程最透明的一次」，吳敦義說，過去的選舉也很公正，歷屆沒有不公正的事情，這次是採取公開方式舉行，透明到可以讓全國國民都看的到，「除了謝謝，還要謝謝、再謝謝。」

吳敦義接著感謝黨內幹部與全國民眾，並一一點名五位參選人，「無論是我左手邊的周錫瑋、張亞中、其他兩位參選人朱立倫、郭台銘，以及順利通過第一關的韓國瑜同志，Wonderful！」

▲國民黨初選民調公布記者會（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨總統初選有高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人角逐，根據民調結果，在總支持度部分，韓國瑜以44.805%勝出，郭台銘27.730%位居第二，朱立倫第三17.900 ％，第四名為周錫瑋6.020%，張亞中為3.544%。

國民黨15日公布總統初選民調結果，11時由黨主席吳敦義主持初選民意調查結果公布記者會，人選出爐後，國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

▼國民黨總統初選民調統計結果。點圖可放大（圖／國民黨提供）





其他人也看了這些新聞…

►獨／韓國瑜勝出！中午密會吳敦義 擬再拜會郭台銘、朱立倫

►韓國瑜擊敗郭台銘！ 2020總統大選PK蔡英文

►郭台銘取消記者會 郭陣營：稍晚會發布聲明