整罐面霜卡「後花園」…他忍痛2天急求診：洗澡跌倒害的！網傻眼狂噓不單純

▲面霜卡進「後花園」，讓男子痛到趕緊就醫。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

在浴室跌倒的案例層出不窮，不過大陸卻有一名男子因此讓「後花園」受傷。他表示，因為不慎跌倒的緣故，導致異物直接插入肛門當中並卡了整整2天，他最後在受不了劇痛的情況下趕緊到醫院就診。醫生檢查發現，異物其實是一罐長形面霜，只好立刻進行手術將面霜拔出。

綜合陸媒報導，事發在雲南省麗江市，一名男子8日在家中洗澡時，因為不小心跌倒，使得一支放在地上的管狀面霜當場卡進肛門。因為面霜沒辦法自行排出，男子忍了2天劇痛，最後才在一名女子的陪同下，前往當地醫院的肛腸科求診。醫生為男子照X光後，發現直腸內有異物後，便緊急進行手術，撐開肛門後用鉗子將異物拔出。

醫師表示，他先是讓男子禁食4小時，之後再以造成最小創傷的情況下，將異物從肛門拔出；手術歷經半小時後，一支粉紅色伴隨黃色穢物的面霜才成功出來。「如果沒有及時處理的話，恐怕會讓直腸受到感染，甚至出現腸梗阻及腸穿孔等併發症，甚至可能造成生命危險。」

▼男子聲稱是洗澡跌倒害的，但是許多人都不相信，認為面霜大小很難直接進入直腸。（圖／翻攝自微博）

醫師也說，雖然直腸叫直腸，但它並不是直的，裡頭有2個彎曲及3個側曲，異物容易進去卻難出來，而肛門會因應人的情緒自行收縮，加上肛門處肌肉非常有力，所以異物一旦進入，一不小心就會收縮滑進腸內，「更何況是一大支異物，想要自行排出可謂難上加難」。

網友看完後紛紛表示，「真的是滑倒嗎？我不知道也不敢問」、「我完全不相信，這樣剛剛塞進去，後花園是很大嗎」、「我只能勸自己當個純真的人」、「大家肯定滿臉疑惑，別說破吧」、「我洗澡跌倒都是撞到頭，第一次聽到東西跑進直腸的」、「好湊巧呀～真是精準」、「一定痛爆了」。