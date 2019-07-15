▲總統府和桃市府「巧安排」，美國發現「蔡、鄭配」？！

▲鄭市長、蔡總統與哥大學生在中央公園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦赴美參訪，即將於17日返台，市府新聞處15日發布新聞指出，鄭文燦訪美期間，蔡英文總統也到美國拚外交，蔡、鄭兩人於美國時間13日一同到紐約中央公園，與哥倫比亞大學學生健走、用餐，聽取關心台灣未來的海外學子對台灣發展的看法；蔡、鄭兩人並一起遊覽哈德遜河，行程安排相當充實緊湊！



桃園市政府新聞處指出，市長鄭文燦是於7月6日至17日，率市府團隊赴美國考察，陸續造訪休士頓、達拉斯、華府、紐約以及西雅圖等5個城市，並應國務院邀請，出席由商務部主辦，國土安全部及美國科學基金會協辦之2019全球智慧城市展（GCTC）開幕場次國際視野專題演講擔任主講者。

▲和哥大學子一起在中央公園健走，蔡英文的好心情全寫在臉上。▼鄭市長與蔡總統一同遊覽哈德遜河。（圖／市府提供）

此次論壇主題為「智慧城市—網路安全與隱私」，桃園今年甫榮獲ICF智慧城市TOP1殊榮，鄭市長將在會議上與各國的參與者分享城市智慧治理的經驗，並與其他城市進行交流。另外，此行也拜訪華府當地僑界及政界，也將在華府智庫伍德羅威爾遜國際學者中心舉行公開演說，並於另一個智庫機構哈德遜研究所舉行閉門座談，至紐約、西雅圖、達拉斯等城市參加相關行程，包括拜訪當地姊妹市等，細部行程將由隨行新聞人員發布。

新聞處指出，鄭市長希望利用每一次國際交流的機會，為台灣傳達正確的訊息。台灣正走在民主的道路上，期盼與美國保持非常緊密、友好的關係，台灣人民也期待未來能在民主價值、科技產業、戰略合作等層面，與美國建立更多元廣泛的友好關係。

據了解，蔡英文總統則是在7月11日至22日率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等4個加勒比海友邦國家。訪團於7月11日中午啟程，同日抵美國過境2晚，蔡總統幕僚特地安排蔡、鄭兩人於13日，一起在紐約中央公園與哥倫比亞大學學生健走、用餐，遊覽哈德遜河。

蔡總統13日午間離美國前往海地訪問，預定 22日中午返抵國門，全程12天11夜。