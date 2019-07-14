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賓士車攔檢不停還想衝撞警員　網嘆：台灣警察真可憐

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▲▼警員攔檢黑色賓士車，駕駛不配合還企圖衝撞警察 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警員攔檢黑色賓士車，喝令駕駛下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城警分局警員在執行巡邏勤務時，發現一部賓士車的車牌與車身不符，上前攔查，駕駛卻不願下車受檢，還企圖衝撞警員，隨後加速逃逸，警方正全力追緝中，目擊民眾將過程拍下貼網，網友感嘆「台灣警察真可憐」、「台灣有腦殘法官在，警察不敢開槍」。

▼賓士駕駛拒檢，警員手放在槍套上卻不敢拔槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警員攔檢黑色賓士車，駕駛不配合還企圖衝撞警察 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12日晚間7時許，新北市土城區清水派出所警員執勤巡邏，在行經金城路二段、中正路口時，發現一部黑色賓士車車牌與車身不符，要求駕駛停車受檢，駕駛不但不停車，還企圖衝撞警員，隨後加速往三峽逃逸，警員騎上摩托車追趕，又追趕到中央路三段、大安路口。

整個攔查過程被路過民眾拍下貼上臉書不公開社團，影片中警笛聲大作，警員一隻手放在槍套上，另一隻手指著駕駛，大聲喝令「下車，快下車」，駕駛完全不與理會，還有另一部銀色車協助攔阻賓士車，賓士車絲毫沒有停下來跡象，更企圖衝撞警員，最後仍被駕駛往國道3號逃脫。

有網友在貼文下留言，感嘆「台灣警察真可憐」、「台灣有腦殘法官在 警察不敢開槍」，警方表示，賓士駕駛已經違法，目前還在全力調閱監視器緝捕中，要將目無法紀的駕駛繩之以法。

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關鍵字：賓士,攔檢,衝撞,警察

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