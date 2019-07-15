加情報部門帶走華裔病毒學家邱香果　第3位加公民4日後在大陸被捕

▲華裔病毒學家邱香果。（圖／翻攝自《觀察者網》）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大媒體當地時間14日報導，當地情報部門5日將華裔病毒學家邱香果夫婦以及他們的學生帶離加拿大國家微生物實驗室，給出的原因據稱是「違反相關條款」（policy breach）。此外，第3名加拿大公民9日傳言因涉毒在大陸被逮捕。

當地情報部門8日向所屬實驗室的人員宣佈，邱香果夫婦將離開一段時間，她們的同事被警告不得與她們聯繫。加拿大國際微生物實驗室是北美地區屈指可數的4級實驗室，保存有包括伊波拉病毒（Ebolavirus）在內的最致命的人類和動物病毒，是級別最高的實驗室。

邱香果博士是國際知名的病毒學家，和同事Gary Kobinger因發明伊波拉病毒治療藥物ZMapp贏得國際聲譽，在2018年獲得加拿大總督創新獎（GGIA）。

此外，加拿大外交部13日證實，又有一名加拿大公民在山東省煙台市被捕。當地外交部發言人說，正為他提供領事協助，但基於隱私原因，無法透露更多細節，也並未透露是否與陸警方拘留16名涉毒外國人有關。

江蘇省徐州市公安局泉州分局9日晚間發佈通報，破獲一起涉毒案件，共抓獲涉毒人員19人，其中16人為外籍人員（有7人為某教育機構外教，另9人為學生）。

據《北京商報》報導，這7名外教均屬於英孚教育徐州中心的外教。根據公開資料顯示，英孚教育在瑞典創立，全球總部位於瑞士，並在多個國家擁有眾多間學校、培訓中心和辦公室。