快訊／韓國瑜宣布15日確定北上　參加國民黨總統初選公布記者會

▲韓國瑜確定15日將北上參加國民黨總統民調公布記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）
記者李唯甄／高雄報導
國民黨總統初選民調結果將於15日正式揭曉，黨中央預計上午11時舉行記者會，高雄市長韓國瑜當天在高市府也沒有任何公開行程，似乎已準備好要北上迎接民調結果，但韓國瑜隨後被爆出「放鳥」原定出席的黑米祭，讓高市府緊急澄清滅火，聲明行程還未確定。直到14日晚間9點半，高市府才宣布韓國瑜確定15日將北上參加記者會。
▲韓國瑜確定15日將北上參加國民黨總統民調公布記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）
記者李唯甄／高雄報導
國民黨總統初選民調結果將於15日正式揭曉，黨中央預計上午11時舉行記者會，高雄市長韓國瑜當天在高市府也沒有任何公開行程，似乎已準備好要北上迎接民調結果，但韓國瑜隨後被爆出「放鳥」原定出席的黑米祭，讓高市府緊急澄清滅火，聲明行程還未確定。直到14日晚間9點半，高市府才宣布韓國瑜確定15日將北上參加記者會。
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