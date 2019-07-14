快訊／韓國瑜宣布15日確定北上　參加國民黨總統初選公布記者會

國民黨總統初選民調結果將於15日正式揭曉，黨中央預計上午11時舉行記者會，高雄市長韓國瑜當天在高市府也沒有任何公開行程，似乎已準備好要北上迎接民調結果；但策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」和「Wecare高雄」已經決定15日將到高市府鳳山行政中心，宣布「罷韓連署書」突破13萬份！