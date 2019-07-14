二手商販轉售劣質芒果　台南市政府主動追查絕不寬貸

▲台南市玉井芒果果農，將受損的芒果售予經銷商要製成芒果加工品，卻遭二手商轉以青果出售予消費者，台南市消防官主動查處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市玉井芒果果農，將受損的芒果售予經銷商要製成芒果加工品，卻遭二手商轉以青果出售予消費者，雖然購買芒果之消費者已經辦理退貨，該二手商也全額退款，消費爭議已經和解，但事涉消費者權益，台南市長黃偉哲指示台南市政府法制處派員查處。

7月14日消保官至玉井青果集貨場查核及調查，並警告該二手商，禁止再將品質不佳要製成加工品之芒果，以青果販售予消費者，否則依消費者保護法等相關規定查處。

台南市法制處長陳月端表示，依消費者保護法相關規定，直轄市或縣 市 政府認為企業經營者提供之商品或服務有損害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，應即進行調查。於調查完成後，得公開其經過及結果。

經調查，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命業者限期改善、回收或銷燬，必要時並得命企業經營者立即停止該商品之經銷，或採取其他必要措施。業者違反主管機關依消保法第36條規定所為之限期改善或停止經銷之命令者，處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台南市政府重申，芒果是台南重要的農產品，也是許多人賴以維生的作物，市府不容許不肖攤商用不當手段，破壞果農們長期累積的優質形象，市府呼籲消費者，請安心到台南產地購買芒果，市府會加強查緝不肖攤販，絕不寬貸，大家安心購買貼有安心標章的產品，也請守法的攤商跟政府一起合作，勇於檢舉不肖的同業，共同守護優質的芒果。若有消費問題可撥打消費者服務專線1950洽詢。