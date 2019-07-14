台南市307間機車排氣檢驗站　齊聚成大為空氣品質把關

▲台南市環保局為加強空污防治，積極推動機車定檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為加強並提升台南市機車定檢站專業檢測能力，7月14日於成功大學成功廳舉辦「108年度台南市機車排氣檢驗站教育訓練會」，並邀請台南市機車商業同業公會、台南市直轄市機車公會、台南市機車定檢聯誼會、台南市直轄市機車定檢聯誼會代表及600位專業機車排氣檢測人員共同參加。

環保局局長林淵淙表示，台南市2018年共有90萬輛機車完成排氣檢驗，2018年到檢率達81.9％，歷年新高，連續2年全國第一，環保局除肯定台南市機車定檢站努力外，也感謝市民支持機車排氣定檢政策，齊心努力，落實車輛維護保養、定期檢驗，有效減少機車排氣污染。

環保局也提醒，出廠滿5年的機車每年應定期檢測，未檢測將處罰鍰500元，持續未到檢，最高可處註銷牌照；若檢驗不合格者，應在一個月內修復並複驗合格，以免受罰。

為減少高污染二行程機車，環保局也祭出汰舊換新補助方案3大利多： 新增中低收入戶及4個偏遠地區（南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區）加碼補助，最高可補助3萬元。除換購電動車外也可換購6 期燃油機車，今年是淘汰二行程機車補助最後一年，呼籲車主把握機會。

今年登革熱疫情嚴峻，環保局表示，訓練會重點除針對本年度定檢站評鑑查核制度再行精進，新增動態降級，增加重大違規定檢站查核頻率，增進檢測人員之專業能力，併同宣導機車業者加強清理環境及清除廢輪胎積水，避免病媒蚊蟲孳生，環保局呼籲全民一起來，徹底清理環境及消除孳生源，確實防範登革熱，共同維護本市空品健康，品質把關。