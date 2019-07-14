颱風丹娜絲最快周一生成！周三變天「連雨5天」　一張圖看雨怎麼下

▲一周天氣出爐，周三起東部、南部受到大低壓帶影響，變天轉雨。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，周一、二全台大致為多雲到晴天氣，但大低壓帶中有低壓醞釀成颱，最快周一晚間將生成今年第5號颱風「丹娜絲」；周三開始，受到太平洋高壓減弱，花東、恆春半島率先變天轉雨，一直到周日東部、南部天氣都持續不穩定，有局部短暫陣雨。

氣象預報員張承傳表示，周一、周二（15日、16日）各地悶熱，尤其大台北地區、花東縱谷及台東南側易出現35度以上高溫；全台大多為多雲到晴的天氣，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨。

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▲氣象局說明一周天氣。（圖／中央氣象局）

不過，台灣附近的大低壓帶中，有一低氣壓預計周日、一兩天增強成熱帶低壓，最快周一深夜至周二間就會生成今年第5號颱風「丹娜絲」，但以周二機率較大。

周三至下周日（17日至21日）熱帶系統將通過巴士海峽進入南海，之後朝廣東方向前進，台灣附近水氣增多，大氣環境趨於不穩定，東半部及南部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，至於中部以北出現午後雷雨的機率也會提高，特別提醒，周三、四預計將是此熱帶系統離台灣較近的時候，花蓮、台東及屏東降雨時間拉長並有局部大雨發生機率。

▲大低壓帶有颱風醞釀發展中，最快周一生成。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，該低壓對台灣天氣的影響程度、降雨強弱主要取決於太平洋高壓強弱，若高壓減弱幅度多，路線就會比較接近台灣；若減弱沒那麼多，相對會偏更南邊，目前路線還有滿大調整空間，將持續觀察。