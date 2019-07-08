影／侯友宜親自監督淡水海砂屋封閉：市民安全永遠最重要

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新北淡水東來大廈被鑑定為海砂屋，為保障新北市民的安全，新北市長侯友宜一上任便推動都市更新，8日更親自視察東來大廈停用封閉作業，他強調，新北市未來還要面對70萬間的老舊房屋，政府沒時間等待，安全永遠是首要之務。



新北淡水東來大廈在101年經鑑定為海砂屋，屋況非常糟糕，鋼筋裸露、外牆剝落，隨時都有坍塌的危險，市民朋友的生命安全毫無保障，因此新北市府108年3月發出停止使用公文，並於8日執行斷水斷電及封閉騎樓。

另外，為了協助住戶在90天內順利搬移大廈，市府在淡水幸福里設置都更工作站，讓民眾在後續租屋、就學、輔助或貸款方面，能有一個方便諮詢以及溝通的管道。

事實上，侯友宜去年選舉時就到東來大廈視察過兩次，他表示，選舉時就已承諾住戶，只要當選新北市長，一定先解決房屋老舊、海砂屋的問題，以免地震一來危害到住戶的安全，所以他上任以來第一個任務，就是交待城鄉局、工務局，要站在第一線，跟住戶溝通、進行都更。

侯友宜說，下一步要跟住戶並肩作戰，把東來大廈重新建構起來，給住戶一個能夠再搬回來的夢，未來也會不斷盤整危險的海砂屋，面對剩下70萬間的老舊房屋，市府會主動積極地介入，除了不讓市民有安全疑慮，也要一改城市風貌。

侯友宜也強調，一個有為的政府，不能等事情發生之後，才來尋求解決，甚至發生了以後沒有能力解決，否則會造成民眾一而再、再而三對政府的不信任，導致無法彌補的傷害，這都是政府要挑起的責任。

▲侯友宜監督淡水海砂屋。（圖／新北市政府提供）