男大生想交女友…3千元伴遊要先買3萬元遊戲點數　他驚慌向警求助

▲陳姓男大生（圖中白衣男）要提供密碼給網友前察覺不對勁，跑來派出所詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

地方中心／桃園報導

桃園市八德區一名陳姓男大生透過網路交友聊天室認識自稱「小美」的女子，他與對方談好以3千元代價伴遊後，依照指示先購買3萬元遊戲點數當訂金，所幸陳男在提供密碼前發現有不對勁，趕緊向八德警分局四維派出所詢問，才化解受騙危機。

警方表示，8日晚間值班時見一名男子匆忙跑進派出所，支支吾吾的說買點數要給網友，但是擔心受騙所以來做諮詢，員警察覺有異便查看陳男與網友的對話紀錄，確認是「假交友真詐騙」案件。

▲陳姓男大生向員警求助，才保住3萬元遊戲點數。

警方調查，陳男因暑假太無聊，上網找女子聊天想尋求交往機會，未料對方願意以3千元代價伴遊，他因渴望交友而失去理智，就依對方指令購買3萬元遊戲點數，作為「證明不是警察」的保證金，買完後到約定地點等待時，卻接到一名男子電話，要求見小美須先提供遊戲點數密碼，陳男則要求先見到小美才給密碼，沒想到對方突然爆氣，揚言如果不給就要對他不利，陳男嚇得趕緊到派出所求助。

警方指出，從陳男口述及雙方對話，認為對方的操作手法就是詐騙集團，假借女子身分對男網友購買遊戲點數，所幸陳男及時報警求助，才保住3萬元遊戲點數。而警方也提醒所有人，網路交友詐騙多，尤其放假中的學生，一定要提高警覺，避免落入桃色陷阱。

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