長榮航空再解勞資爭議！　7/15跟企業工會調解「地勤4訴求」

▲空服員發動罷工後，旅客湧入長榮航空櫃台了解狀況。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空企業工會提出爭取國定假日雙倍薪、調整地勤人員之大夜津貼和交通津貼、變更排班制度須與工會協商等訴求，於6月12日和長榮航空公司進行第一次勞資爭議調解，但未有進展。雙方預計15日上午9點進行第二次調解，長榮航空對此表示，將循正常程序繼續協商。

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▲因應空服員罷工，長榮企業工會主張公司應加發地勤人員每日5000元支援津貼。（圖／記者林敬旻攝）

因應第一次調解未有進展，長榮企業工會除將就上述訴求於15日與長榮航空進行第二次調解外，也會將罷工期間公司應給予地勤每日5000元支援津貼之訴求於這次會議併案處理。

▲長榮航空企業工會要替地勤爭取罷工支援津貼。（圖／翻攝自長榮企工FB粉絲專頁）

長榮企工表示，上次勞資調解時，長榮公司當時對於所有涉及成本之訴求，以需通盤考量為由，主張明年後依公司營利狀態再行討論，希望第二次調解時，長榮公司能派出較高層級的代表出席，並提出有所前進的對案。長榮航空對此表示，會持續循正常程序繼續協商。

不過，長榮航空先前也曾發出回應批評長榮企業工會，直指高達8成的幹部同時身兼桃空職工的主要幹部，「一批人馬，兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉實令人難以理解。