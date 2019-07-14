花蓮伴手禮新選擇！百大商品任您挑　臉書官網查詢

▲▼花蓮縣政府舉辦「百大伴手禮頒獎典禮暨成果發表會」活動，縣長徐榛蔚除頒發金質獎與優等獎予獲獎業者並與得獎業者合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府13日在陽光電城前廣場舉辦「2019年花蓮縣百大伴手禮頒獎典禮暨成果發表會」活動，讓國內外遊客來到花蓮購置伴手禮有新選擇。縣長徐榛蔚頒發金質獎與優等獎予獲獎業者，現場每一項商品都出自花蓮廠商的堅持與用心，希望民眾能從眾多的伴手禮產品中挑中自己滿意的商品，買得盡興又吃得開心。

徐榛蔚表示，花蓮票選出來的百大伴手禮都相當得有特色，代表了送禮者的心意，也將花蓮在地文化帶出花蓮，要如何讓花蓮更好，需要鄉親們共同來努力。她也說，花蓮特殊的地理位置，有得天獨厚的自然環境，咖啡就有三種系列，海岸系列、縱谷系列與中央山脈系列；西瓜在北、中、南區都有各自的脆度、沙度，越了解花蓮，更會愛上花蓮，她也鼓勵廠商們給予縣府更多的建言，未來會再做修正，讓花蓮走得更長、更遠、更好。

活動為刺激現場消費力，有眾多好康可以拿，民眾於活動當天消費滿600元即可抽取提貨券一張，消費滿2000元即可抽取提貨券兩張，數量有限抽完為止；另外也可選擇消費滿300即可兌換2019花蓮禮好特色提袋一個，消費600兌換兩個，以此類推，當天限量1000份。

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