影／坐頭等艙遭囂張「監督員」舉報！下機被迫調查7小時...國航：從未設置這職位

記者蔡儀潔／綜合報導

編劇李亞玲在微博發文，稱12日在乘坐中國國際航空頭等艙時，一位自稱「監督員」的女子怒斥沒有及時關手機的乘客，不僅要求提供整個機組人員和乘客個資，還顯擺自己認識不少高層。在該監督員的舉報下，幾名乘客在下機後被迫接受調查滯留了7小時。對此，國航回應稱，從未設置「監督員」職位，也從未聘請任何外部人員擔任「監督員」。

▲自稱國航監督員的女子情緒激動，坐在旁邊的男乘客很無奈。（圖／翻攝自微博）

李亞玲13日在微博po出事情經過，一位女乘客在飛機滑出停機位時，在打電話沒有及時關機，當飛機緩緩滑行時，空姐提醒了一次，她仍在接電話，但當飛機廣播提醒後，該乘客就將手機關了，「這時飛機才剛剛滑行出停機位不遠。」

隨後，一位自稱是「國航監督員」的女子突然站起來，激動大聲斥責那位女乘客，還指責其他2位在玩手機的男乘客，不顧整個飛機幾百人的生命安全，危害了航空安全，「口氣措辭很誇張」；男旅客態度很好的解釋是開到飛航模式的，「監督員」要求空服員去檢查他們手機，男子很配合的接受檢查，的確是飛航模式。

但「監督員」不依不饒，一直大聲斥責，手指指點點，「關鍵從她口裡吐出來的話嚴重誇大事實、說話的口氣很激動，有點歇斯底里」，她還要求空服員提供整個機組人員和相關乘客的姓名、身份，並拿手機拍攝那幾個乘客，且要求機組報警，「在之後漫長的滑行和等待中，這位所謂的監督員一直沒有拴安全帶，還站著在機艙裡走來走去。」

▲李亞玲在微博的發文。（圖／翻攝自微博）

起飛後，這位「監督員」找空服員配合她報警，還不停的在手機上翻出照片，指著上面的某些人物讓空姐和空少輪流來認，稱這是某某高層，「感覺就是在顯擺她和領導們的關係，唾沫橫飛，聲音大得蓋過了飛機的發動機轟鳴聲。」

飛機降落在滑行時，「監督員」立刻拿出手機，用發號司令的囗氣說「馬上給我通知機場公安，把XX座的四個人都給我扣下來」，還稱自己遭到四個人的圍攻，密謀要打她，「可是這個時候飛機還在滑行，我們都還拴著安全帶呢。」

最後，幾位乘客在下飛機後，被迫接受各種調查作筆錄，「花高價買了頭等艙莫名其妙就被扣留整整七個小時，我就奇怪了，是不是監督員誣告一聲，乘客都只能被迫扣留？耽誤的損失誰賠償？」

▲國航曾誠邀社會監督員。（圖／翻攝自民航資源網）

此次事件在微博引起熱議，中國國際航空在官方微博中回覆稱，國航從未設置「監督員」職位，也從未聘請任何外部人員擔任「監督員」。但有網友拿出國航曾誠邀監督員的證明，稱其自相矛盾自己打臉，還有人曬出自己的「監督員」聘書。

▲網友po出自己的聘書打臉國航。（圖／翻攝自官網、微博）

李亞玲最新一則微博po文寫道，「剛剛國航有關部門的負責人，以及某高層領導先後聯繫了我，首先表達了對我以及其他乘客誠摯的歉意；隨後，解釋了一些他們不得已的苦衷和難處。具體的情況現在不方便透露。已經約定星期一到國航總部面對面溝通解決。」

▼李亞玲微博全文。（圖／翻攝自微博）