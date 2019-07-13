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3個月大嬰兒被「獨自放在地鐵口」　路人輪流守護…結局曝光超鼻酸

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▲▼地鐵口放著一輛藍色嬰兒車。（圖／翻攝自《新京報我們》）▲地鐵口放著一輛藍色嬰兒車。（圖／翻攝自《新京報我們》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市一位年輕媽媽因為老公患重病，家庭條件困難，無奈帶著3個月大的女兒出門發傳單，因為怕自己孩子曬到，把躺在嬰兒車裡的女兒放在地鐵口，自己去附近發放。結果，地鐵口附近許多人看到這個獨自在路口的孩子，紛紛接力守護，還有人因為不放心報警求助。

從流傳的影片顯示，一輛淺藍色的嬰兒車就放在地鐵口角落，上面還掛著幾袋物品。這時，周邊人路過時，看到這輛嬰兒車，都停下腳步，東張西望，似乎在看「寶寶的家人在哪」，看到沒人後紛紛留下來守護。一撥一撥不同的人，男女老少都有，都停下來守護這個孩子，行為令人暖心。

據《我們視頻》報導，南京地鐵公安分局南京站派出所員警易永旭說，「這位母親覺得把孩子放在監控攝影機下面安全一點，看到那個位置也比較涼快，所以就把嬰兒車放在那邊，每隔10分鐘再趕回來看一眼女兒。」

他說，正巧母親不在的時候，一些路過的群眾看到後報案，「地鐵口有個小嬰兒，沒人照顧，不知道是誰的孩子。」

網友紛紛表示影片太感動看到哭，「生活不易，看到淚目了」、「抱抱這位媽媽，生活不易，希望還在」、「善良是會傳染的」、「願生活善待這位媽媽，早日走出困境」、「這麼努力地生活，他們一定會越來越好」。

還有很多網友給這位媽媽建議「家庭再困難也不能把嬰兒放在脫離視線的地方」，「雖然有很多好人，可是還是得當心」、「雖然生活不易，雖然好心人很多，但人販子還是存在的，覺得這位媽媽把孩子背在身上會好一些吧，畢竟如果孩子真的丟了，說什麼都追悔莫及了」。

▼路人輪流守護。（圖／翻攝自《新京報我們》）

▲▼地鐵口放著一輛藍色嬰兒車。（圖／翻攝自《新京報我們》）

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關鍵字：嬰兒,地鐵,路人,嬰兒車,江蘇省,南京市

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