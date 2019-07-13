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民主黨急壞！穆勒「通俄門」公聽會　推遲一周憂時間不夠問

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▲▼ 美國通俄門特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透）

▲穆勒的公聽會受到高度的關注。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2016年美國總統大選結束後，特別檢察官穆勒（Robert Muller）負責查俄羅斯是否試圖干預大選結果，經過將近2年多的調查，日前終於有了結果。針對調查結果穆勒原先於本月中將有一場公開聽證會，不僅讓民主黨、共和黨人可以得知調查內容外，也能讓美國人民得知「最終版本的通俄門結論」，但就在公聽會前，傳出將再推遲一周。

根據《CNN》報導，穆勒原先將於17日舉行公聽會，針對「通俄門」的調查結果做出問答回應，知情人士表示，「這對於民主黨和共和黨人都是一個相當有意義的公聽會，可以提出自己對於通俄門調查疑惑，也避免外界過多揣測。」

▲▼穆勒報告,Mueller Report,巴爾,William Barr,通俄門,川普。（圖／路透）

▲通俄門調查報告長達448頁。（圖／路透）

這場公聽會預計將有超過20名成員將對穆勒及其律師提出問題，然而民主黨的人也憂心，每一個單位將會有2小時左右的時間，可能因為回答時間不足，導致證詞不夠有力。「但我們仍須將就這些時間聽取448頁的報告」。

公聽會之所以被民主黨人相當重視，重要原因在於民主黨始終都有彈劾川普的想法，因此穆勒的證詞很可能成為關鍵的決定。甚至在公聽會尚未開始前，就已經傳出有委員私下施壓希望可以有「更長時間」來聆聽，因此暫且先推遲一周重新討論。

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關鍵字：川普 通俄門,穆勒,公聽會,眾議院

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