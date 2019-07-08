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成長不能放暑假　早晚鮮乳攝取助孩童成長發育

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▲▼成長不能放暑假　早晚鮮乳攝取助孩童成長發育 。（圖／瑞穗鮮乳提供）

▲建議家長選擇有國際獎章認可的鮮乳，安心更有保障。

圖、文／瑞穗鮮乳提供

暑假放了快一半，你家的孩子是不是已經愛上自由的暑假生活呢？綜合過去多項調查顯示，孩童暑假三大成長漏洞為，有約32%孩童暑假睡超過11點、約74%有喝含糖飲料、約56%每天有一半以上的食物為煎、炒、炸，作息飲食都雙雙被打亂。小心，「暑假太自由」像是三餐不固定、含糖飲料天天喝等現象，不僅對孩子的成長幫助有限，更可能導致健康失衡！

針對孩童暑假習慣睡超過11點，奇威專注力教育中心執行長光光老師提醒，孩子暑假期間還是應維持8:30前起床，才吃得下早餐，營養較均衡。若太晚起通常就不會吃早餐了，常搭配早餐的鮮乳，飲用時機就會錯過。

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程涵宇營養師也補充，孩童暑假期間攝取含糖飲料、煎炸食物的機會提升，若肚子餓了都吃垃圾食物，就可能導致飲食不均衡、營養素缺乏，造成健康問題。每類六大類食物提供不同的營養素，每類都應吃到建議量，才能達到均衡。而六大類食物中，兒童奶類的攝取非常缺乏，其實鮮乳中的鈣不僅對成長有益，美國研究與臨床實踐期刊也發現，多喝鮮乳對孩子健康發展也有幫助！

▲▼成長不能放暑假　早晚鮮乳攝取助孩童成長發育 。（圖／瑞穗鮮乳提供）

▲小兒科醫師陳映庄提醒，孩子須每天喝足兩份鮮乳，早上一杯、晚上一杯，維持暑假期間的好成長。

瑞穗鮮乳過去調查就發現，台灣孩童約99%鮮乳喝不夠，國健署資料也指出，孩童近百分百缺鈣。小兒科醫師陳映庄提醒：「幾乎全數孩子都缺鈣，但鈣質對於孩童成長發育是非常重要的營養成分之一。家長常會因放暑假，就對孩子的作息、飲食比較鬆懈。但家長們要了解一個很重要的觀念，就是成長是不能放暑假的！鮮乳中的鈣質人體較容易吸收，因此在暑假期間持續保持早上一杯、晚上一杯，每天喝足兩份鮮乳很重要！」

鮮乳該如何挑選？建議家長，挑選鮮乳不能只用台灣標準，選擇有國際獎章認可的鮮乳，安心更有保障。瑞穗鮮乳精選全台優質牧場，從乳源端開始就有酪農輔導員，在飼料配方、養牛技術、榨乳流程與疾病防治等項目上，協助酪農產出優質生乳，以精選乳源生產出的瑞穗鮮乳，也因此連續三年獲得Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞的肯定，是家長們能安心選擇的好品質鮮乳。

▲▼成長不能放暑假　早晚鮮乳攝取助孩童成長發育 。（圖／瑞穗鮮乳提供）

▲光光老師表示，建議家長可在冰箱準備足量鮮乳，讓孩子餓了隨時倒來當點心。

光光老師提醒，改善暑假作息，可以從制定暑期作息表著手。建議家長作息安排掌握以下三大原則，讓孩子保持規律的習慣，維持暑假期間的好成長。
＊每天規律作息：孩子容易被不規律的作息混淆時間感，所以固定睡覺和起床時間，較能掌握睡眠的充足，並養成時間感，提升專注力。
＊每周至少運動三次，運動建議以有跳躍動作的為主：建議家長可在孩子專注力開始降低的時段，例如每天下午安排一小時運動時間，不僅有益提升專注、亦對成長有助益。
＊飲食均衡：將孩子喜歡的食物融入均衡的概念，制定出每天的飲食原則，搭配每日兩份奶，把握暑假好成長。建議家長可在冰箱準備足量鮮乳，讓孩子餓了就可以隨時自己想喝就倒來當點心，避免外出買太多甜食、炸物等空熱量的零食。

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關鍵字：瑞穗鮮乳,暑假,營養均衡

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