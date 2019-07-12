不怕濕了！熊讚終於有特製雨衣穿　準備跟柯文哲開打水仗

▲熊讚有專屬特製雨衣。（圖／取自熊讚Bravo粉絲團）

記者陳家祥／台北報導

台北河岸童樂會13日將於大佳河濱公園登場，今年首度引進「極限衝浪」設施，讓民眾在國內就可以體驗陸上衝浪快感，另還有多項設施等著大小朋友一起嗨翻夏日。而熊讚12日也在臉書上打卡，帶著「新法寶」特製雨衣到大佳河濱公園，並表示「明天我就不怕阿北跟大熊的水槍了！！！」

台北市政府吉祥物熊讚廣受大人小孩喜愛歡迎，但因為全身從頭到腳都是絨毛，因此每逢下雨天熊讚要出來和民眾互動總是傷透腦筋；考量到熊偶的保存，觀傳局在下雨天時盡量減少熊讚出勤，避免熊偶濕了難乾出現發霉等狀況。

而在今年初的台北燈節，米奇、米妮遠從日本東京來訪與熊讚合體，但遊行當天碰上大雨，眼見只有米奇、米妮有專屬訂製雨衣穿，一旁的熊讚只能「赤身」在大雨中又跑又跳與民眾互動。為此，北市觀傳局特地訂製一件熊讚的專屬雨衣，讓下雨天時熊讚也能夠正常出勤。

▲台北燈節來訪的米奇、米妮都有雨衣穿，讓熊讚超羨慕。（圖／記者李毓康攝）

而為了13日登場的台北河岸童樂會，熊讚特別穿上雨衣先到大佳河濱公園場勘、彩排，為活動當日的水槍大戰做好準備。熊讚還俏皮的在臉書上打卡，「我有新法寶了！！！明天我就不怕阿北跟大熊的水槍了！！！」

北市觀傳局長劉奕霆表示，台北河岸童樂會13日將於大佳河濱公園登場，今年首度引進「極限衝浪」設施，另外還有「攀爬101大樓」、「城市探索」、「城市探索」、「熊讚大冒險」等，陸上區則有「幸運草球池」、「草地推推」、「趣味闖關」，每天下午還有藝文活動表演，開放民眾自由玩樂。

▲熊讚穿專屬特製雨衣體驗極限衝浪。（圖／取自熊讚Bravo粉絲團）

