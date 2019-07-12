銅板價整點搶嫩肩牛排、鯖魚　米其林必備食材下殺5折

▲蝦皮購物推「生鮮主打星」活動，其中，日本鹿兒島頂級A5和牛原價1,190元，現在半價就能買到。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

近年健身話題正夯，在家「自煮」熱潮興起，網購業者觀察近期肉類銷售成長超過3倍，因此趁機推出「生鮮主打星」活動，主打米其林必備食材下殺5折、百元免運又現折等多項好康之外，更祭出嫩肩牛排、挪威薄鹽鯖魚銅板價秒殺品。

據蝦皮購物統計，今年站上搜尋生鮮食品相關關鍵字在4～6月短短3個月增加超過60倍，帶動肉類買氣較去年同期成長超過3倍，其中低熱量的舒雞胸，因具有高蛋白低熱量、鮮嫩多汁、拆封即食等特色，創下單月熱銷破6萬片、榮登生鮮人氣榜單。

蝦皮購物進一步公佈站上生鮮食品消費特性，品質優異的食材更能引起消費者購買意願，以安格斯黑牛為例，Prime等級銷量為Choice等級過6倍；而平均單次消費金額約1,000～1,499元，可見用戶偏好一次購足、達免運門檻。

看好「自煮」商機，蝦皮購物首次祭出「生鮮主打星」活動，7/12～7/16精選「米其林必備款」，日本鹿兒島頂級A5和牛下殺5折，原1,190元，活動價599元；另有588元、799元均一價免運組，現省運費免湊單，不過最殺的是天天12:00瘋搶活動，可以用1元銅板價買到挪威薄鹽鯖魚實重，安格斯黑牛濕式熟成霜降嫩肩牛排60元有找，幫荷包省錢加好菜。

▲7/14中午12:00挪威薄鹽鯖魚實重1元開搶。



▲7/15中午12:00開搶安格斯黑牛濕式熟成霜降嫩肩牛排，原價120，活動價59元。

為滿足現代人的自煮需求，東森購物精選站上高CP值生鮮，主打一次大份量購買最划算，紐西蘭PS頂級嫩肩大塊牛排油花分佈均勻，肉質扎實有彈性，8片加碼再多1片（200g），市價2,090元，網路價990元；拆封後洗淨即可下鍋料理的超厚正挪威薄鹽鯖魚，一片淨重185公克，16片市價1,899元，網路價899元。

生活市集觀察發現，消費者在挑選生鮮食品時，注重食品安全及烹調便利性，如調味過，簡單烹調即可食用的品牌肉類商品十分受歡迎，像是「大成黃金脆皮雞腿排」、「卜蜂雞腿排豬排雞胸」，在站上非常受消費者青睞。

生活市集觀察表示，「大成黃金脆皮雞腿排」一次購買最大組數單價僅39元，近期單周最高曾熱銷破萬包；可依需求自行組合選購雞腿排、里肌豬排及雞胸肉等3種口味的「卜蜂雞腿排豬排雞胸」，單片包裝方便兼具衛生，近期最高單周曾熱銷近7,000包，一次購買最大組數50包，單片價格下殺僅39元。