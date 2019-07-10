韓熱銷50萬件PUMA女性休閒服　在台開賣加碼多送一件CP值高

▲原本全球僅韓國有賣的PUMA女性休閒套組，東森購物獨家引進在台銷售。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

不用飛出國帶貨，就能與韓國同步流行！全球僅在韓國銷售的PUMA女性休閒系列，結合運動機能的設計感很受歡迎，在現代電視購物累計熱銷高達50萬件，一開檔就完售，現在台灣也能買到了，由東森購物作為獨家通路引進，共7件組合，將以約市價45折挑戰全球最優惠。

東森購物與韓國現代電視購物獨家合作引進PUMA原裝進口女性休閒套組，包含淺灰色、粉色、麻花灰色T恤3件+麻花灰色、深灰色短褲2件+黑色長褲，首檔再加碼送一件藍色連身裙，共7件，不論居家、外出、運動、旅行都百搭，光是穿法就能變化出6種不同造型，是PUMA服飾中CP值最高的組合，市價要6,720元，這次在台銷售東森價僅賣2,980元，預計於7/11（四）晚間23:30在東森電視購物47頻道首播。

▲PUMA女性休閒套組結合運動機能及設計感，而且可變化多種穿法超百搭，CP值非常高，這次在台銷售，首檔再加碼送一件連身裙。

東森購物表示，這款休閒套組也是2019年春夏升級版的最新款，由於韓版服裝講究顯瘦和曲線的剪裁，因此打破以往休閒服總是寬大、無腰身的印象，設計上讓女性穿著輕鬆也能兼具時尚美感。此外，服飾全面採用PUMA最新的DRY-CELL機能面料，具有吸濕+排汗+涼感+速乾+親膚等功能，從設計到生產，每道程序都經過德國總公司嚴格管控把關，每一項製作過程皆符合PUMA總部嚴格檢驗標準。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森購物與韓國現代電視購物攜手合作，把韓國即時暢銷商品帶進台灣，會員在家就能及時與流行併進，未來將陸續引進韓國熱銷商品在台灣獨家銷售，除了本款PUMA女性休閒套組，還計劃引進在韓國幾乎每家必備的煮食神器ROICHEN低壓真空原味鍋，以及去首爾必敗的美妝品ITS SKIN蝸牛霜。