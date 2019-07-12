開Volvo850老車跑美國6州滋味　劉馬力＆Ryan Libre告訴你

▲屏東出生的旅外插畫家劉馬力與紀實攝影師Ryan Libre（左），於13日至9月1日於屏東美術館201室首度舉行聯展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東出生的旅外插畫家劉馬力與紀實攝影師Ryan Libre，於13日至9月1日於屏東美術館201室首度舉行聯展。以舒適圈Frontier（邊境）為題策展，透由攝影鏡頭與水彩插畫，紀錄兩人開車跑遍美國六個州的探索之旅，期待民眾在欣賞作品的同時，也傳遞給每個人都能保持信念，突破Frontier 。

劉馬力從小就愛畫畫，是個左手拿筆畫畫、右手握滑鼠做平面的插畫與設計工作者，曾以獨立刊物「吃小吃」介紹屏東家鄉味，於台灣北中南各藝廊、東京Tokyo Art Book Fair展覽。目前因電影美術之工作經常往返東亞國家，旅居泰國、美國等地。

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經屏東縣政府文化處邀請，劉馬力返鄉舉辦創作展，並與美國籍的攝影師Ryan Libre，共同以｢公路旅行：他的舒適圈，我的新境界」展出插畫及攝影作品共26幅。

Ryan足跡踏遍50幾個國家，曾旅居任教於日本、泰國。有著豐富的紀實作品與經驗，更以拍攝緬甸北部獨立國家克欽邦的難民議題與攝影教學為重、成立Documentary Arts Asia、Everyday Kachin等非營利藝文單位與媒體平台，協助推廣當地難民自力更生，至今十年有餘；目前正籌備克欽邦與泰北難民題材之電影拍攝計畫。



劉馬力表示，Frontier 直譯「邊疆、邊境、邊界」，也是舒適圈的反義詞。這次的作品是兩人開著Volvo850強悍老車跑了美國6個州，這趟繞遠路的公路旅行，途經墨西哥與印地安文化交匯共榮的新墨西哥州、像是與外星人連線對談的鋁箔風格民宅、印地安人樣貌與羽毛裝飾的聖母像、還有傳說中的66號公路、在大峽谷國家公園野餐等待月亮升起停泊在山原平台上、夜晚在紅木原始森林國家公園迷路、被暴風雪預報追著在鹽湖城趕路等。件件震撼。

文化處說，兩位作者以東、西方不同視角呈現作品，明天上午11時舉行開幕茶會，下午2時藝術家講座。