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打破舒適圈！跨界入門4秘訣　幫自己人生開外掛

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作者： 特立獨行的貓
摘自：《人生好貴，請別浪費》

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲想要打破舒適圈，可以從跨界開始，幫自己人生開外掛。（圖／視覺中國CFP）

【破格升職加薪的人都幹了什麼？】

小A在微信上狂炸我，為了跟我說一句話：「有個公司出年薪一百三十萬人民幣挖我去，妳說我去不去？」

請繼續往下閱讀...

我覺得她是在炫耀，但我不得不承認，前幾年還跟所有人一樣沉默在辦公室格子間裡的小A，這兩年成了職場炙手可熱的紅人。公司幾千人，那麼多業務組都在爭搶小A每天的時間，即使下班後都電話不停歇。即便在大的經濟環境不好的今天，她不僅年年升職加薪，而且加薪幅度都不小，同時外面還有各種公司的橄欖枝在向她招手。

作為曾經跟小A一起奮戰的同事，我們一起熬過了很多個不眠夜，也在一起吃了很多外賣，一起胖了很多公斤，但也同樣知道，小A的人生為什麼突然開了外掛。

小A是做創意的，算是個資深創意人。雖說外商沒有公家單位穩定，但小A的日子過得還不錯，每月幾萬塊錢到手，客戶做久了也沒什麼大挑戰，每天就是想想點子開開會，日子過得風平浪靜。

但有一次的創意會，一向被客戶信任的她，被新來的九五後小鮮肉們搶了風頭。會議結束以後，客戶還特意提到，這幾個孩子以後最好能轉正職，現在的產品都走年輕化，就需要小鮮肉們的腦子。靈光好使反應快，稍加訓練一下，絕對是做創意的一把好手。

那天一直被客戶信任的小A第一次失寵了，甚至客戶都沒正眼看過她。一直覺得自己還挺有能力的小A，第一次感到了內心深處的恐慌。職場危機，第一次逼到了她的面前。想明白之後，小A突然辭了職，開始替自己加碼，先是跟小鮮肉們打成一片，混在年輕人中，她才發現自己居然都這麼Out了！

接著，她又報考了Top 2大學的MBA，跟各行各業的高手們一起上課，才知道自己以前的眼界多麼狹窄。最重要的是，她不僅開始在創意上精耕細作，還經常去進修一些看似與創意完全沒關係的內容，比如金融、天文、醫學、技術，甚至學會了寫程式碼。

在她看來，作為一個創意人，跨界是未來的方向。一個只懂創意但不懂行業的人，根本無法為不同行業的客戶想出真正適合的創意。

這幾年，狗都沒有小A累。一把年紀的準中年婦女，每天活躍地出現在京城各種年輕人的活動上，沒完沒了地上各種課，聽各種講座，飛到世界各地去參觀進修，把工作十年累積下來的各種帶薪假期都燒光了，錢也燒差不多了，請我吃飯都從一人三百元人民幣大餐直降為一人五元人民幣的路邊麵攤了。她總告訴我，她會賺回來的，一人三百元的飯一定還會有的。

兩年後再次回到職場的時候，小A已經成為一個跨界達人。無論知識量、專業能力、人脈關係，都甩了以前的同事幾百條街。現在的她，天天馬不停蹄地跑，各個業務組都供著她等著她，新客戶專案都要先聽聽她的想法，老客戶開會都要問問她的時間行不行。

小A跟我說：「以前我覺得做好一個創意者就夠了，專業能力最重要。後來發現，自己並沒有真的做到很專業，反而畫地為牢自己鑽進去不肯出來，以為這就是自己的安全線。舒適區待久了總會遇到入侵的獵豹，真的走出來才發現，做好專業，並從專業中跨界出其他能力，才是現在的職場需求，自己傻了整整十年，終於醒悟過來了。」

然而，話說回來，跨界聽起來簡單做起來難，做不好就變成四不像。想要在跨界上做出一定的成績，到底該從哪些方面入手呢？愛秀的小A給出了以下的幾個祕笈。

1. 把自己的專業做紮實，再去考慮跨界

有一個絕對拿得出手的專業能力，是跨界的基礎，就像周杰倫唱成亞洲天王才去做電影。一個沒做好就去抓另一個，結果看起來好像什麼都會，但什麼都做不了。

2. 知識體系的交融

人總習慣去接受自己喜歡和想要的東西，而拒絕陌生與困難的事情。讓自己學會接受，學會迎難而上，重新撿起少年時的勇往直前，是知識體系交融的重要思維方式。

3. 人脈關係的互換

我以前特別宅，不想見人，但有時候迫不得已與一些人交流後發現，每個人的亮點和擅長的領域，簡直是自己大腦的興奮劑。透過認識一個人，瞭解一個新領域，簡直是再划算不過的事。

4. 歸零的意識與行動

人越大越不容易謙虛，以為自己已經知道了全世界，好為人師、剛愎自用、封閉內心、畫地為牢……這才是我們在職場越來越沒有安全感的原因。

現在，我也在向小A學習，夯實自己的寫作基礎，逐步跨界到不同的領域去探索。我跟人學習服裝行業的知識，與理財保險公司的朋友學金融知識。最讓我感到有成就的，並不是賺了多少錢（倒是花了很多錢），而是自己透過跨界的學習和探索，腦子裡不斷生出新想法、新目標。

我終於明白了為什麼自己經常患得患失，是因為自己一直在原有的圈子裡打轉，人生沒有什麼進步所帶來的不安全感。現在，這種透過跨界學習帶來的成就感，不僅讓我內心充實，更讓我找回了消失許久的心安。現在的我，每時每刻都充滿了好奇心，把自己的內心歸零，看到周圍的一切都感覺到新鮮有趣。

▲人生好貴，請別浪費。（圖／高寶書版提供）

★本文經高寶書版授權，摘自《人生好貴，請別浪費》。

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關鍵字：舒適圈,職場,加薪,工作,上班族

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