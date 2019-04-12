張大川高空攝影展　大小鬼湖神秘面紗盡收眼底

▲張大訓高空攝影展，即日起至7月14在屏東美術館202展覽室展出。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



張大川由於熱衷生態教育愛上高空攝影，十多年來透過飛行傘、輕航機從高空記錄台灣山海之美，屏東縣政府文化處邀請他即日起至7月14日止，在屏東美術館202展覽室展出，帶領民眾以屏東第一高峰、標高3092公尺大武山的至高視角，俯瞰屏東豐富的歷史紋理與人文地貌。

▲展出作品，件件令人驚艷。

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高空攝影家張大川以飛行足跡鳥瞰台灣山海，從玉山群峰到國境之南，臺灣島嶼的地貌變化與季節更迭交織了他的飛行攝影紀錄。從2008年起以高空攝影為主題，於各縣市舉辦共20場次個展。

這次展覽聚焦屏東，分國境之南、地景之歌、溪河的去向、回家的路、心向北大武5大主題，共65幅作品。

文化處表示，展覽主題「3092」取自於北大武山三角點的高度，代表屏東平原所有物種的起源與一切故事的開端。透過張大川的高空鏡頭從阿朗壹古道出發往南，沿著恆春半島一覽龍磐公園、船帆石、港仔大沙漠、鵝鑾鼻燈塔，看見不一樣的國境之南。攤開南方之南的地圖，沿海鄉鎮的漁塭、高樹等屏北鄉鎮的農物產、大武山下的斜張橋，呈現屏東豐饒的地景地貌。

大武山是原住民的祖靈聖地，也是排灣、魯凱部落族人聖山，張大川從各種攝影視角呈現大武山的景緻，也敘事原住民的文化觀點，以魯凱族的詩人奧威尼·卡勒盛(邱金士)帶著兒子踏上重返舊好茶部落的旅程作為展示的故事軸，歷經八八風災後新、舊好茶部落的對照，各種與大、小鬼湖有關的神話傳說，讓人從作品中一窺大小鬼湖的神秘面紗。