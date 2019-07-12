友開心分享趣事...他冷漠回應「再、在」！對話一出全網笑翻：能否好好打字

▲在、再不分惹網怒，留言「可以好好打字嗎？」。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

現在是個科技發達的年代，許多人只會敲著鍵盤打字，但卻錯字連篇，最常見的就是「再、在」分不清。一名網友就在臉書分享一段對話截圖，他的朋友興高采烈的要分享事情，「我剛剛再...」，原PO見狀回覆「在」，朋友再說「我們就再...」，原PO回「在」。這樣的一來一往中，也惹得對方不悅，而不少網友見狀也傻眼直呼「再在不分，很難讓人接受」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出一段對話截圖，原PO朋友興高采烈的要想他分享事情，「嗨！你知道嗎？我剛剛再捷運上遇到我以前的同學耶！」原PO見狀糾正「在」，但對方絲毫沒有意識到原PO的意思，繼續說道，「然後我們就再附近的咖啡廳裡面坐了一下午」，原PO再糾正「在」。

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原PO這樣沒頭沒尾的回應惹得對方不開心，因此傳訊質問，「你到底再說什麼」，然而這段話中的「ㄗㄞˋ」字依舊錯誤，原PO再次糾正「在」。得到這樣的回覆，對方再也忍不住內心的怒火，飆罵「X！你在這樣子，我就要生氣囉！」原PO見狀傻眼回應「再」，最後終於也忍不住PO文怒罵「再啦！X」

文章一出，不少網友心有戚戚焉，紛紛留言「超討人厭的啊！打錯字的那個」、「時代一直進步，人人都受高等教育，文盲卻越來越多！」、「花點時間選擇一下字的對錯，有那麼困難嗎？」

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