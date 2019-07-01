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為做志工學中文　寫訪視紀錄、讀書會導讀

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▲▼黃麗雲罹癌、忍住病痛投入慈善、環保等，更用心學習中文聯繫活動、寫訪視紀錄。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年慈濟全球四合一幹部精進研習最後一梯在6月30日圓緣，各國慈濟志工來台學習交流，不懂中文的海外志工透過翻譯同步學習。馬來西亞慈濟志工黃麗雲、廖金鳳過去不懂中文、身體也罹癌，卻為了認識來自台灣的慈濟，用自己的方法學習中文，如今黃麗雲可以用中文寫訪視紀錄，廖金鳳更是佛典讀書會的導讀志工。

63歲的黃麗雲2014年發現罹癌，儘管癌細胞擴散到骨頭、常有疼痛，卻沒有阻擋黃麗雲投入志工服務的願力，不但擔任幹部聯繫、關懷其他志工，更用心投入慈善訪視、環保等工作。

▲▼黃麗雲罹癌、忍住病痛投入慈善、環保等，更用心學習中文聯繫活動、寫訪視紀錄。（圖／慈濟基金會提供）

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身為長女的黃麗雲家中清寒，從小就幫母親做市場的工作，因此學歷不高，雖是華人卻不太會說中文、寫中文，但是為了做更多而透過抄經文學習中文。如今黃麗雲會寫訪視紀錄，2016年受證成為慈濟志工後，每年都來台參加研習。

雖然黃麗雲研習中也會因癌症而疼痛，每當疼痛時，她祈禱讓自己順利度過研習、不要疼痛好好學習。已立遺囑的黃麗雲表示，2017年醫師告訴她的生命只剩下半年，自己活到現在已多賺了好幾年，就算身體有痛也不要埋怨，做就對了。

▲▼黃麗雲罹癌、忍住病痛投入慈善、環保等，更用心學習中文聯繫活動、寫訪視紀錄。（圖／慈濟基金會提供）

同樣是華人的廖金鳳，出生馬來西亞、受的教育主要是英文教育，在家最多跟母親說廣東話，原本不會說、不會寫中文，卻為了更了解慈濟，花了6年的時間學中文。

廖金鳳透過看證嚴法師講經的中英對照影片，以及閱讀證嚴法師講述的《無量義經》英文版，一邊看中文版、一邊看英文版，看不懂的中文字，依樣畫葫蘆「寫」在翻譯APP，再點選跟書籍「外觀」一樣的文字，了解英文的意思。

▲▼廖金鳳過去受的教育主要是英文，為了認識慈濟認真學中文，協助訊息中翻英，她發願要把美善的慈濟訊息傳遞給更多不懂中文的人。（圖／慈濟基金會提供）

由於上慈濟志工培訓課程時，聽不懂中文授課內容，因此廖金鳳學好中文後，每當接到中文活動訊息時，她會翻譯成英文轉發給其他看不懂中文的志工，目前更是佛典書籍導讀人，導讀語言包含馬來文、英文、廣東話。

廖金鳳表示，雖然導讀書籍要花很多時間準備，但是收穫最多的是自己，每次想指責別人時，想到自己導讀佛典裡面的「未成佛前先結好人緣」的意義，話就會吞進去。

廖金鳳以前脾氣不好，她說自己過去像母老虎一樣，加上自己又是銀行總部主管，經常一通電話打給部屬就開始罵。就連指責先生也不管先生的朋友在場，絲毫不給情面。如今脾氣改好了，大家都看到她的轉變，包含同事、先生、先生的朋友都主動當慈濟會員。

▲▼廖金鳳過去受的教育主要是英文，為了認識慈濟認真學中文，協助訊息中翻英，她發願要把美善的慈濟訊息傳遞給更多不懂中文的人。（圖／慈濟基金會提供）

65歲的廖金鳳表示，以前都不會把握時間，覺得反正還有明天，直到2017年得知罹患癌症，不知道什麼時候會離世，開始把握每一分、每一秒，每天起床都當自己賺到一天。

慈濟基金會表示，慈濟志工來自各國、各行各業，每一位都有投入志工後的收穫，儘管國家、語言、宗教不同，他們用心譜寫出自己的亮麗人生。

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關鍵字：慈濟,中文,馬來西亞,華人,慈善,癌症,繁體

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