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世大運舉「TAIWAN」旗被特勤搶走抬離　國安局判賠10萬元

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▲▼台北世大運閉幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲2017年台北世大運閉幕典禮時，民眾在觀眾席舉「TAIWAN」旗被特勤奪旗抬離出場。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

2017年台北世大運閉幕典禮上，男子陳俞璋在觀眾席舉起有「TAIWAN」字樣的旗子，遭憲兵特勤人員搶走，陳男也被抬離會場，陳提告請求國賠75萬元。台北地院審理認為，當時國安特勤到場目的是維護副總統安全，民眾舉旗不是特勤職務範圍，卻以強制方式侵害民眾言論、人身自由，因此判國安局須賠償陳男10萬500元。

「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋提告主張，他在2017年8月30日傍晚，到台北世大運閉幕式會場東11區觀眾席，舉起長180公分、寬70公分，印有「TAIWAN」字樣的旗幟，結果有憲兵從他的座位後方搶走旗幟，還把他包圍、逮捕，最後抬到警局作筆錄。

▲世大運共2人管束1人送辦，台灣國群眾包圍分局要求放人。（圖／記者柳名耕攝）

▲當天有多名台灣國群眾包圍分局要求放人。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

陳一共向台北市政府、台北市警局、國安會、國安局、國防部、警政署、憲兵指揮部等7個政府單位提出國賠要求，總共求償手部受傷的醫療以及精神撫慰金共75萬1元。台北地院審理認為，陳遭「奪旗」抬走，完全是由國安局單線下達給特勤憲兵的指示，與其他政府單位無關。

法官指出，「TAIWAN」意指台灣，是眾人生長及居住地，無論「TAIWAN」或是「台灣」本是超越政治或意識型態，而執行正副元首維安的特勤機關竟予以反對，令人難以理解。

▲▼陳男在世大運閉幕式內揮舞台灣國旗幟。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲當天有其他民眾因為舉標語旗幟被帶回警局。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

判決指出，當時特勤機關是為了保護副總統安全而到場，除此之外，完全沒有參與世大運整理安全規劃。但是特勤不去注意有無危害副總統安全的情況，反而介入因舉旗事件而對立的群眾糾紛，導致民眾與特勤更大規模的衝突，顯示「值勤失焦與無稽」。

因此判決認定國安局沒有任何法律依據，就行使公權力而不法侵害陳男的言論自由與人身自由，要賠償陳男精神撫慰金10萬元，以及手部受傷的醫療費用500元；可上訴。

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